Retrô desafia Bahia: tudo sobre o rival nas oitavas da Copa do Brasil

Copa do Brasil: Bahia duela com o Retrô por vaga nas quartas - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Passado o triunfo sobre o Juventude neste domingo, 27, o Bahia agora tem um compromisso e tanto no meio da semana: enfrenta o Retrô nesta quarta-feira, 30, às 19h30, na Arena Fonte Nova, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o duelo, o Esquadrão é amplo favorito, mas, do outro lado, existe uma equipe em ascensão — mesmo que não esteja atravessando um grande momento na temporada.

Conheça o Retrô

Fundado há apenas nove anos, em 2016, na cidade de Camaragibe, no estado de Pernambuco, o clube se destaca pela infraestrutura de ponta, com dois centros de treinamento: CT I — área de treino, quadra poliesportiva, salas de apoio para atendimento médico, nutricional e sala de reuniões; CT II — hotel para atletas, auditório, salas de aula e laboratórios na área da saúde, além de apoio à gestão administrativa.

Contudo, apesar da estrutura moderna e da fundação em 2016, foi apenas em 2019 que o clube se profissionalizou de fato, durante a disputa da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Já no ano seguinte, em 2020, a equipe pernambucana estreou na primeira divisão do estadual, além de garantir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

Nos anos subsequentes, o Retrô continuou em crescimento e passou a ocupar os holofotes do futebol pernambucano, ao passo que Santa Cruz e Náutico foram perdendo força no período. Com campanhas consistentes, a Fênix de Camaragibe alcançou a final do estadual em dois anos consecutivos — 2022 e 2023 —, mas foi derrotada em ambas as decisões.

Mesmo com algumas frustrações na trajetória, o Retrô seguiu firme e, em 2024, alcançou o ponto mais alto de sua recente história: conquistou a classificação para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2025 após sagrar-se campeão da Série D. Impulsionado pelo acesso histórico, o Azulão começou a atual temporada com tudo e, novamente, chegou à decisão do Campeonato Pernambucano — mas, outra vez, com ‘pitadas’ de drama, foi derrotado.

Na decisão contra o Sport, o Retrô perdeu o jogo de ida, em casa, por 3 a 2 e, para muitos, ali estava selado o título da competição. Porém, na partida de volta, desta vez na Ilha do Retiro, casa do Leão da Ilha, o Azulão não se intimidou e partiu para cima, vencendo por 2 a 1, contrariando a maioria. Entretanto, o final novamente não foi feliz: mesmo com a vitória no tempo normal, na decisão por pênaltis a Fênix de Camaragibe perdeu por 4 a 2 e ficou, mais uma vez, com o vice-campeonato.

Depois de começar 2025 em alta, a melancólica derrota para o Sport na final do estadual reverberou nas dependências do clube, e a equipe amarga um período conturbado na temporada. Logo após o vice-campeonato, o Retrô estreou na Série C do Campeonato Brasileiro, mas não empolgou.

Após 14 partidas disputadas na competição, o Retrô ocupa a vice-lanterna da tabela de classificação, com apenas 13 pontos conquistados — somando três vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Primeiro duelo entre Bahia x Retrô

Nesta quarta-feira, 30, Bahia e Retrô vão escrever o primeiro capítulo do confronto, que será decidido apenas na quarta-feira que vem, 6, na Arena Pernambuco, em Recife, também às 19h30.

Bahia vai entrar com a equipe titular?

Com uma sequência de seis jogos em 18 dias, o que dá uma média de uma partida jogada a cada três dias, o técnico do Bahia, Rogério Ceni, deve mandar um time mesclado para o duelo contra o Retrô.

Dois nomes devem ser poupados pela grande minutagem. São os casos do lateral-esquerdo Luciano Juba e os atacantes Erick Pulga e Ademir. Quem também pode ser poupado ou ao menos começar no banco é o zagueiro argentino Mingo Ramos — este ficou de fora do último jogo por suspensão. O goleiro Ronaldo deve seguir como titular no gol, no lugar de Marcos Felipe.

“Hoje é peça fundamental para nosso estilo de jogo. Sem ele, a gente muda o sistema (Luciano Juba) [...] Está com excesso de minutos, achei ele bastante cansado na Sul-Americana, por isso saiu. A gente, o torcedor, quer que os melhores joguem. Mas se perco Juba, Pulga, Ademir, faz bastante falta”, explicou o Ceni.

Com isso, o Tricolor deve entrar em campo com: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier e David Duarte (Ramos Mingo) e Iago Borducchi (Zé Guilherme); Acevedo, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Kayky, Cauly e Luciano 'Lucho' Rodrígueza.

Sobre a possibilidade de time alternativo, Ceni foi enfático: “Não é desprezo a nenhuma competição”, como apontado por parte da torcida após a partida de ida contra o América de Cali. "A gente está tentando gerir um grupo, dar minutos para todos, mas, principalmente, prevenir jogadores importantes de lesão".

Confira valores das premiações

Oitavas de final: R$ 3.638.250,00

Quartas de final: R$ 4.740.750,00

Semifinais: R$ 9.922.500,00

Vice-campeão: R$ 33.075.000,00

Campeão: R$ 77.175.000,00

Calendário da Copa do Brasil