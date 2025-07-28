Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INSTABILIDADE

Patrocinadora do Bahia, Puma vive crise e registra queda histórica

Marca viu seu valor de mercado sofrer desvalorização em mais de 50%

Por Redação

28/07/2025 - 19:37 h
Puma é a fornecedora de material esportivo do Bahia
Puma é a fornecedora de material esportivo do Bahia -

Patrocinadora e fornecedora de material esportivo do Bahia, a Puma vive um momento delicado da sua história. Até o momento da publicação, a marca registra o valor de mercado mais baixo desde 2016 e desvalorizou mais de 50% na bolsa de valores nos últimos 12 meses.

O desempenho de vendas, que é mais fraco que o esperado, é potencializado pelos aumentos das taxas de importação nos Estados Unidos, fato que forçou uma revisão drástica nas projeções da empresa. O setor de comercialização viu, por exemplo, um declínio atual de 8,3% a 1,94 bilhão de euros.

Leia Também:

O 10 da Toca: Matheuzinho renova com o Vitória até 2029
Em meio a temporada de insucessos, Vitória perde 11 mil sócios do SMV
Semana pernambucana: Bahia enfrenta Retrô e Sport como favorito

Em meio ao momento crítico, a empresa vive um processo de implementar a otimização da cadeia de suprimentos, ajustes de preços e uma redução ativa dos níveis de estoque. Até o momento, não se sabe se as mudanças vão ser aplicadas ao Palmeiras, Bahia, Bragantino e Manchester City, alguns de seus clubes parceiros.

As tarifas de importação impostas pelos EUA, por exemplo, devem reduzir o lucro bruto em cerca de 80 milhões de euros neste ano. A queda também pode ser atribuida à vulnerabilidade da Puma em relação à essas taxas, já que a marca importa produtos de países como China e Vietnã.

As conversões cambiais, por exemplo, tiveram um grande impacto negativo nos resultados, de aproximadamente 135 milhões de euros. Arthur Hoeld, CEO da empresa, revelou ao portal CNN que o ano de 2026 será marcado por transições para portfólios de produtos e parcerias, anunciando a pretensão de reposicionar a marca.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

puma

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Puma é a fornecedora de material esportivo do Bahia
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Puma é a fornecedora de material esportivo do Bahia
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Puma é a fornecedora de material esportivo do Bahia
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Puma é a fornecedora de material esportivo do Bahia
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x