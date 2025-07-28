Semana pernambucana: Bahia enfrenta Retrô e Sport como favorito

O Bahia está no G-4 do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

A semana está começando bem para o Bahia após vencer os três pontos do final de semana do Brasileirão e entrar no G-4 - e promete ainda mais até o final dela. Enfrentando dois times de Pernambuco, o Tricolor joga nesta quarta-feira, 30, e no sábado, 2, pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão, respectivamente.

O primeiro desafio chega contra o Retrô, atualmente na 19ª posição da terceira divisão do Brasileirão. Em seguida, vem o Sport, travado na última posição da Série A, com apenas quatro pontos conquistados até aqui e firme como o único time entre primeira, segunda, terceira e quarta divisões do Brasileiro a não ter vencido nenhum jogo na temporada.

O Bahia, por outro lado, está vivendo uma fase boa, ocupando a quarta posição da Série A com 28 pontos acumulados até aqui. Na Copa do Brasil, está classificado para as oitavas de final, que disputará com o Retrô em jogos de ida, nesta quarta, e volta, uma semana depois.

O Bahia é favorito para ambos os confrontos, tanto pela estruturação dos times quanto pela fase atual que vêm vivendo. Enquanto a temporada do Sport marcou até mesmo a visita dos torcedores ao CT para reclamar do desempenho, o Bahia voltou a disputar uma Libertadores após 35 anos, traçando uma relação mais próxima com sua torcida.

O que esperar

Clube jovem, o Retrô dividiu grupo com Jequié, Atlético-GO e Fortaleza na Copa do Brasil. Vencendo o primeiro por 2 a 1 e o segundo por 4 a 1 nos pênaltis após empatar no tempo regular, chegou aos jogos de ida e volta com o Leão, empatando o primeiro por 1 a 1 e vencendo o segundo também por 4 a 1 nos pênaltis.

O Bahia, por sua vez, chegou na terceira rodada, vencendo o Paysandu por 1 a 0 no jogo de ida e por sonoros 4 a 0 na volta. Agora, encontra o Retrô como amplo favorito, especialmente dentro da fase boa que vem vivendo no Brasileirão.

O Bahia está no G-4 do Brasileirão | Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

No final de semana, chega o Sport, que vem sofrendo a dor do rebaixamento muito antes da temporada terminar. Na 18ª rodada do Brasileirão, o Sport já empatou com São Paulo, Fortaleza, Vitória e Santos, e perdeu para Palmeiras, Vasco, Bragantino, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, Ceará, Internacional, Mirassol, Juventude e Botafogo.

O Bahia, por outro lado, venceu Ceará, Palmeiras, Botafogo, Vitória, São Paulo, Bragantino, Atlético-MG e Juventude, empatou com Corinthians, Santos, Mirassol e Fortaleza e perdeu apenas para Cruzeiro, Flamengo e Grêmio.

Calendário

Bahia x Retrô

Data: 30 de julho de 2025 (quarta-feira)

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Horário: 19h30