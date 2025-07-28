Feeling do gol: por que Marcos Felipe foi trocado por Ronaldo no Bahia

Ronaldo em treino do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Todo tricolor começou a semana feliz após ver uma atuação especial do Bahia contra o Juventude no último domingo, 27, pelo Brasileirão. Marcando 3 a 0 no placar com dois gols de Jean Lucas e um gol de Lucho após uma seca de 23 jogos, a noite que colocou o Esquadrão no G-4 da tabela vai ficar na memória.

Entre os nomes de destaque na partida, o mais comentado foi o do uruguaio - mas não o único. Uma mudança incomum na titularidade do clube deixou Marcos Felipe, goleiro principal do Bahia, no banco, ainda que não estivesse lesionado ou suspenso.

A troca privilegiou Ronaldo, que entrou como titular em meio a uma fase de falhas de Marcos Felipe, que vinham incomodando a torcida. A mudança feita por Ceni chamou a atenção e, no jogo de ontem, acabou funcionando, ainda que não tenha de fato testado o goleiro em um jogo com três finalizações do Juventude, nenhuma chance real de gol e nenhuma defesa da parte de Ronaldo.

Na coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico e ex-goleiro comentou a decisão. "Joguei nessa função muito tempo, uma vez também fui vaiado jogando em São Paulo. A pior coisa para um goleiro é sentir que o torcedor está um pouco... (silêncio)", iniciou.

"Psicologicamente, o Marcos é muito forte, sempre com cabeça boa, trabalha bem. Mas achei que era o momento. Conversei com ele uma hora e meia antes da preleção. Achei que era momento de dar oportunidade para o Ronaldo jogar", explicou.

A mudança foi suficiente para levantar diversos questionamentos quanto à titularidade do gol do Bahia, mas Ceni já deixou claro que não trocou definitivamente um pelo outro, mas sim preferiu interromper a relação desgastante que vinha sendo travada entre Marcos Felipe e a torcida.

"Isso não impede que ele volte e seja titular novamente em outros jogos, mas achei que era uma atmosfera que caminhava para se tornar desagradável. Por isso preferi. São dois ótimos goleiros. Ronaldo foi bem, mas não foi tão exigido assim. De momento, feeling que você tem que ter", completou.

Ronaldo no Bahia | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Ronaldo no Bahia

Nono contratado da última janela de transferências, Ronaldo chegou ao Bahia no final de fevereiro deste ano, enquanto o Bahia procurava goleiro entre Everson, do Atlético-MG, Pau Lopez, do Girona, e Patrick Sequeira, do Casa Pia, que voltou a ser cogitado nesta janela de transferências. Antes do Bahia, Ronaldo defendia o gol do Atlético-GO.

Sendo testado pela primeira vez já no início de março contra o CSA, passou um jogo no banco, voltou no Ba-Vi da decisão do Baianão após a boa atuação de Marcos Felipe que garantiu o título no jogo de ida antes do empate, e assumiu cadeira cativa no gol por alguns jogos seguidos, deixando a titularidade como dúvida.

Com o tempo, Marcos voltou à titularidade, deixando Ronaldo mais escanteado. O goleiro de 28 anos tem vínculo com o Bahia até dezembro deste ano, com perspectivas de assinar definitivamente por cerca de R$5 milhões em 80% dos direitos econômicos do atleta (já que os 20% restante seriam do Atlético-GO).

Na chegada ao clube, Ronaldo conta que um dos fatores de peso para a escolha do Bahia foi justamente o treinamento de Rogério Ceni, goleiro nacionalmente reconhecido por fazer até mesmo gols quando defendia o São Paulo.

Além de Ronaldo e Marcos Felipe, Danilo Fernandes chegou a entrar em campo pelo Bahia algumas vezes no ano, assim como Gabriel Souza e Denis Júnior, todos últimas opções do Tricolor.

Ronaldo pelo Bahia | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Antes do Tricolor

O histórico de Ronaldo é interessante - o goleiro do Esquadrão foi revelado pelo maior rival, o Vitória, quando jogava na base do Leão. Em 2018, chegou ao profissional, se tornando um dos principais titulares do Rubro-Negro na Série B de 2020.

Um ano depois, Ronaldo se afastou do Vitória por não chegar a um acordo de renovação com o clube, saindo do Leão da Barra sem custos. No ano seguinte, em 2022, assinou com o Atlético-GO, clube pelo qual disputou 141 partidas.