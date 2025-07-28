QUEDA
Em meio a temporada de insucessos, Vitória perde 11 mil sócios do SMV
Leão da Barra chegou ao número recorde de 44 mil assinaturas em abril
Por João Grassi
Apesar de viver um momento de crescimento sob comando do técnico Fábio Carille, o Vitória ainda sofre as consequências dos insucessos na atual temporada. Após quebrar o recorde de assinaturas, o clube perdeu cerca de 11 mil sócios entre abril e julho de 2025.
No início de abril, o Sou Mais Vitória (SMV) contava com 44 mil associados em diferentes planos. Já nesta segunda-feira, 28, o plano de sócios rubro-negro acumula pouco mais de 33 mil inscritos. Apenas em julho, mais de 5 mil torcedores cancelaram suas assinaturas.
O Vitória, inclusive, chegou a realizar algumas ações para tentar impedir a queda na adesão do SMV, como cupons de 30% de desconto para renovações anuais e semestrais, 10% para adesões trimestrais, além da escolha do número de Romarinho pelo próprio quadro associativo.
Resultados em campo impactam no SMV
Com desempenho abaixo do esperado em quase todas as competições, o Vitória foi perdendo sócios gradativamente ao longo do ano. Tudo começou com a eliminação precoce para o Náutico, time da Série C, ainda na segunda fase da Copa do Brasil.
Dias depois, o Leão da Barra perdeu a final do Campeonato Baiano para o Bahia, vendo o rival levantar a taça em pleno Barradão. Na sequência, a equipe foi eliminada na primeira fase da Copa Sul-Americana e teve sua pior decepção ao deixar a Copa do Nordeste nas quartas de final, com uma derrota para o Confiança novamente em casa.
A campanha no Campeonato Brasileiro, até então, não agrada ao torcedor do Vitória. O time atualmente comandado por Fábio Carille só perdeu um dos últimos cinco jogos na Série A, mas briga na parte baixa da tabela desde o início da competição.
Próximo jogo pelo Brasileirão
O próximo compromisso do Vitória será no domingo, 3, às 19h30, diante do Palmeiras. A partida será realizada no Barradão, válida pela rodada 18 do Brasileiro Série A.
