QUEDA

Em meio a temporada de insucessos, Vitória perde 11 mil sócios do SMV

Leão da Barra chegou ao número recorde de 44 mil assinaturas em abril

Por João Grassi

28/07/2025 - 17:36 h
Vitória chegou ao número recorde de 44 mil sócios
Vitória chegou ao número recorde de 44 mil sócios -

Apesar de viver um momento de crescimento sob comando do técnico Fábio Carille, o Vitória ainda sofre as consequências dos insucessos na atual temporada. Após quebrar o recorde de assinaturas, o clube perdeu cerca de 11 mil sócios entre abril e julho de 2025.

No início de abril, o Sou Mais Vitória (SMV) contava com 44 mil associados em diferentes planos. Já nesta segunda-feira, 28, o plano de sócios rubro-negro acumula pouco mais de 33 mil inscritos. Apenas em julho, mais de 5 mil torcedores cancelaram suas assinaturas.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Sou Mais Vitória (@oficialsoumaisvitoria)

Vitória conta atualmente com pouco mais de 33 mil sócios
Vitória conta atualmente com pouco mais de 33 mil sócios | Foto: Reprodução/SMV

O Vitória, inclusive, chegou a realizar algumas ações para tentar impedir a queda na adesão do SMV, como cupons de 30% de desconto para renovações anuais e semestrais, 10% para adesões trimestrais, além da escolha do número de Romarinho pelo próprio quadro associativo.

De saída! Atacante deixa o Vitória e acerta com outro time da Série A
Tradição e novidade: saiba quais são os 10 clubes no Baianão 2026
Vitória tem mais jogos que rivais diretos e na luta contra o Z-4

Resultados em campo impactam no SMV

Com desempenho abaixo do esperado em quase todas as competições, o Vitória foi perdendo sócios gradativamente ao longo do ano. Tudo começou com a eliminação precoce para o Náutico, time da Série C, ainda na segunda fase da Copa do Brasil.

Dias depois, o Leão da Barra perdeu a final do Campeonato Baiano para o Bahia, vendo o rival levantar a taça em pleno Barradão. Na sequência, a equipe foi eliminada na primeira fase da Copa Sul-Americana e teve sua pior decepção ao deixar a Copa do Nordeste nas quartas de final, com uma derrota para o Confiança novamente em casa.

A campanha no Campeonato Brasileiro, até então, não agrada ao torcedor do Vitória. O time atualmente comandado por Fábio Carille só perdeu um dos últimos cinco jogos na Série A, mas briga na parte baixa da tabela desde o início da competição.

Torcida do Vitória presente no Barradão durante a derrota para o Confiança
Torcida do Vitória presente no Barradão durante a derrota para o Confiança | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Próximo jogo pelo Brasileirão

O próximo compromisso do Vitória será no domingo, 3, às 19h30, diante do Palmeiras. A partida será realizada no Barradão, válida pela rodada 18 do Brasileiro Série A.

x