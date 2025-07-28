Em meio a temporada de insucessos, Vitória perde 11 mil sócios do SMV

Vitória chegou ao número recorde de 44 mil sócios - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Apesar de viver um momento de crescimento sob comando do técnico Fábio Carille, o Vitória ainda sofre as consequências dos insucessos na atual temporada. Após quebrar o recorde de assinaturas, o clube perdeu cerca de 11 mil sócios entre abril e julho de 2025.

No início de abril, o Sou Mais Vitória (SMV) contava com 44 mil associados em diferentes planos. Já nesta segunda-feira, 28, o plano de sócios rubro-negro acumula pouco mais de 33 mil inscritos. Apenas em julho, mais de 5 mil torcedores cancelaram suas assinaturas.

Vitória conta atualmente com pouco mais de 33 mil sócios | Foto: Reprodução/SMV

O Vitória, inclusive, chegou a realizar algumas ações para tentar impedir a queda na adesão do SMV, como cupons de 30% de desconto para renovações anuais e semestrais, 10% para adesões trimestrais, além da escolha do número de Romarinho pelo próprio quadro associativo.

Resultados em campo impactam no SMV

Com desempenho abaixo do esperado em quase todas as competições, o Vitória foi perdendo sócios gradativamente ao longo do ano. Tudo começou com a eliminação precoce para o Náutico, time da Série C, ainda na segunda fase da Copa do Brasil.

Dias depois, o Leão da Barra perdeu a final do Campeonato Baiano para o Bahia, vendo o rival levantar a taça em pleno Barradão. Na sequência, a equipe foi eliminada na primeira fase da Copa Sul-Americana e teve sua pior decepção ao deixar a Copa do Nordeste nas quartas de final, com uma derrota para o Confiança novamente em casa.

A campanha no Campeonato Brasileiro, até então, não agrada ao torcedor do Vitória. O time atualmente comandado por Fábio Carille só perdeu um dos últimos cinco jogos na Série A, mas briga na parte baixa da tabela desde o início da competição.

Torcida do Vitória presente no Barradão durante a derrota para o Confiança | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Próximo jogo pelo Brasileirão

O próximo compromisso do Vitória será no domingo, 3, às 19h30, diante do Palmeiras. A partida será realizada no Barradão, válida pela rodada 18 do Brasileiro Série A.