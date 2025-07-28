Menu
LIBERADO

De saída! Atacante deixa o Vitória e acerta com outro time da Série A

Jogador de 25 anos não vinha sendo aproveitado pelo técnico Fábio Carille

Por João Grassi

28/07/2025 - 16:41 h
Léo Pereira em ação pelo Vitória
Léo Pereira em ação pelo Vitória -

Pouco aproveitado, Léo Pereira vai deixar o Vitória e defender outra equipe do Campeonato Brasileiro. Conforme o portal ge.globo, o atacante de 25 anos foi liberado pelo clube baiano e está de saída para o Sport, lanterna da Série A 2025.

Léo Pereira foi anunciado como reforço do Vitória há exatos quatro meses, contratado por empréstimo junto ao CRB. O ponta não conseguiu se firmar na equipe e disputou apenas 10 jogos pelo Leão da Barra, sem gols e assistências.

Sem espaço no elenco rubro-negro, Léo Pereira ficou de fora da lista de relacionados para o duelo com o Mirassol, no último sábado, 26, por opção técnica de Fábio Carille. Ele, inclusive, viu Felipe Cardoso, atacante menos aproveitado no elenco em 2025, voltar a ganhar chances com o atual treinador.

Além disso, dois novos contratados deixariam Léo Pereira ainda mais atrás na fila do setor ofensivo: Aitor Cantalapiedra e Romarinho, que estão muito próximos de estrear pelo Vitória. Segundo o ge, Pereira é aguardado no Recife nesta terça-feira, 29.

Leia Também:

Carille x Carpini: novo técnico supera aproveitamento de antecessor
Tradição e novidade: saiba quais são os 10 clubes no Baianão 2026
Vitória tem mais jogos que rivais diretos e na luta contra o Z-4
Vitória pode ter Romarinho e Matheuzinho juntos pela primeira vez

Próximo jogo pelo Brasileirão

O próximo compromisso do Vitória será no domingo, 3, às 19h30, diante do Palmeiras. A partida será realizada no Barradão, válida pela rodada 18 do Brasileiro Série A.

Tags:

ec vitória leo pereira sport

Ver todas

