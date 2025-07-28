LIBERADO
De saída! Atacante deixa o Vitória e acerta com outro time da Série A
Jogador de 25 anos não vinha sendo aproveitado pelo técnico Fábio Carille
Por João Grassi
Pouco aproveitado, Léo Pereira vai deixar o Vitória e defender outra equipe do Campeonato Brasileiro. Conforme o portal ge.globo, o atacante de 25 anos foi liberado pelo clube baiano e está de saída para o Sport, lanterna da Série A 2025.
Léo Pereira foi anunciado como reforço do Vitória há exatos quatro meses, contratado por empréstimo junto ao CRB. O ponta não conseguiu se firmar na equipe e disputou apenas 10 jogos pelo Leão da Barra, sem gols e assistências.
Sem espaço no elenco rubro-negro, Léo Pereira ficou de fora da lista de relacionados para o duelo com o Mirassol, no último sábado, 26, por opção técnica de Fábio Carille. Ele, inclusive, viu Felipe Cardoso, atacante menos aproveitado no elenco em 2025, voltar a ganhar chances com o atual treinador.
Além disso, dois novos contratados deixariam Léo Pereira ainda mais atrás na fila do setor ofensivo: Aitor Cantalapiedra e Romarinho, que estão muito próximos de estrear pelo Vitória. Segundo o ge, Pereira é aguardado no Recife nesta terça-feira, 29.
Leia Também:
Próximo jogo pelo Brasileirão
O próximo compromisso do Vitória será no domingo, 3, às 19h30, diante do Palmeiras. A partida será realizada no Barradão, válida pela rodada 18 do Brasileiro Série A.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes