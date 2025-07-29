Menu
DEFINIDO!

Saiba as datas dos jogos do Bahia nas semifinais do Baiano Sub-20

Além do Esquadrãozinho, Atlético de Alagoinhas, Ypiranga e Estrela de Março estão no páreo

Por João Grassi

29/07/2025 - 15:39 h
Bahia briga pelo heptacampeonato baiano na categoria Sub-20
A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou as datas das semifinais do Campeonato Baiano Sub-20. Em busca de chegar na decisão da competição, o Bahia vai encarar o Atlético de Alagoinhas, enquanto Estrela de Março e Ypiranga disputam a outra vaga.

Os jogos de ida acontecem no próximo sábado, 2. Às 19h, o Esquadrãozinho visita o Carcará no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. Estrela de Março e Ypiranga se enfrentam às 9h do mesmo dia, no Estádio Galdino Leite.

As partidas de volta serão realizadas no dia 9 de agosto. Às 9h, no CT Evaristo de Macedo, o Bahia volta a jogar contra o Alagoinhas, enquanto as outras duas equipes duelam no Estádio Mariano Santana, em Serrinha, às 15h.

CBF anuncia retorno da Copa do Nordeste Sub-20 após quatro anos
Fredi sai de maca no sub-20 e vira dor de cabeça para o Bahia
Fora do Sub-20, Laelson Lopes diz receber notícia com "supresa"; veja
Laelson Lopes é demitido após eliminação do Vitória no Baiano Sub-20

Com domínio recente na categoria, o Bahia busca o heptacampeonato. Os Pivetes de Aço levantaram a taça em 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024. Vale lembrar que a edição de 2020 foi cancelada por causa da pandemia do Covid-19.

x