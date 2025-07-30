Bahia promove campanha de adoção antes do duelo com o Retrô

Jogadores do Bahia vão entrar em campo acompanhados de cães - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Os atletas do Bahia entram em campo de uma maneira diferente durante a partida contra o Retrô, na noite desta quarta-feira, 30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela Copa do Brasil. As tradicionais crianças darão lugar a cães, que estão disponíveis para adoção e usarão capas vermelhas em referência ao Krypto, mascote do super-herói que inspirou a camisa 'Superman' do clube baiano.

A Ação faz parte da parceria entre o Bahia SAF e a Associação Brasileira Protetora dos Animais – Seção Bahia (ABPA-BA), para estimular a adoção de pets. Diretor de Marketing e Negócios do Esquadrão, Rafael Soares valorizou a campanha e espera que visibilidade aumente o engajamento na causa animal.

“No Bahia, acreditamos que o futebol também pode ser uma plataforma de transformação social. Ao levarmos os cães ao campo antes da partida, buscamos chamar a atenção da torcida para a importância da adoção responsável. Foi uma ação simbólica, mas cheia de significado. Usar a visibilidade do clube para apoiar causas como essa reforça nosso compromisso com a sociedade e com valores que vão além das quatro linhas”, afirmou.

Gerente da ONG que administra o Abrigo São Francisco de Assis, Cátia Oliveira explica que mais de 400 animais vivem hoje no local e sobrevivem graças à ajuda de doações. Ela valoriza a parceria com o Bahia e chama atenção para a necessidade de ajuda.

“Somos uma ONG que tutela o abrigo São Francisco de Assis, que abriga mais de 400 animais. A maioria desses animais são adultos e idosos e recebem assistência veterinária, alojamento, temos funcionários que trabalham na limpeza, banho e cuidados em geral. Mas hoje temos uma dificuldade financeira muito grande que está impactando na alimentação dos animais. Já tivemos que reduzir a alimentação pela metade para que eles pudessem comer todos os dias. Estamos procurando cada vez mais ajuda como essa do Esporte Clube Bahia e precisamos que o nosso trabalho seja conhecido”, explicou.

De acordo com Cátia, além da adoção de cães e gatos, a torcida pode ajudar por meio de doações para a conta pix da ONG ([email protected]). O dinheiro arrecadado será utilizado para gerir as despesas do abrigo, como alimentação, assistência veterinária, pagamento de funcionários e manutenção da sede.

Como adotar?

Assim como outros animais, os 11 cães que entrarão em campo com o Bahia estão disponíveis para adoção. Os interessados precisam comparecer ao Abrigo São Francisco de Assis e passar por uma seleção antes de receber a tutela da mascote.

“Nossos animais são muito bem tratados e acolhidos com todo amor do mundo. Por isso, buscamos famílias e lares para esses animais”, completa Cláudia Oliveira.

Procura por adoção

Após o lançamento do novo filme do Superman, que inspirou a camisa do Bahia, a procura por adoção de animais aumentou cerca de 500% nos Estados Unidos, de acordo com dados divulgados pelo aplicativo de treinamento de cães Woofz.