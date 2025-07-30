Desencantou! Lucho Rodríguez chega à artilharia do Bahia na temporada

Lucho Rodríguez, atacante do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O atacante Luciano Rodríguez ficou um longo tempo sem balançar as redes e bastou apenas ficar “mais leve” com o gol marcado no triunfo sobre o Juventude para reencontrar o bom momento. O uruguaio marcou mais dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Retrô, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 30, e chegou aos dez gols na temporada, igualando Willian José na artilharia do Tricolor em 2025.

O camisa 17 deixou para trás o maior jejum entre os atacantes da Série A no último domingo, 27, quando estava há 24 partidas sem balançar as redes. Lucho, no entanto, aproveitou passe de Kayky para deslocar o goleiro do Juventude e voltar a ter seu nome entoado nas arquibancadas da Arena Fonte Nova.

“O atacante sempre quer fazer gol, e para mim era complicado não poder ajudar a equipe nem que fosse com um gol, participar do jogo. Eu fiquei um pouco mais leve", disse o uruguaio após voltar a marcar com a camisa do Bahia no último domingo.

Contra o Retrô, o atacante aproveitou jogada trabalhada pelo Tricolor e, após passe certeiro de Kayky, apenas empurrou para o fundo das redes aos 18 minutos do primeiro tempo. Apenas um minuto depois, Lucho aproveitou vacilo da defesa pernambucana e, de frente para o goleiro, 'fuzilou' para o fundo das redes.

Assista:

Bahia 1x0 Retrô



⚽️ Luciano Rodríguez

🥾 Kayky



🏆 Copa do Brasil | oitavas (ida)



pic.twitter.com/Jn6I3UcNDP — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 30, 2025

"É muito importante para o atacante poder marcar, mas o importante é o que estar fazendo a equipe, eles (o Retrô) têm uma boa equipe e temos que ganhar esse jogo", disse o atacante na saída do campo durante o intervalo ao Prime Vídeo.

Bahia 2x0 Retrô



⚽️ Luciano Rodríguez (2)

🥾 zagueiro



🏆 Copa do Brasil | oitavas (ida)



pic.twitter.com/9Di1DpyHhd — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 30, 2025

Confira a lista de artilheiros do Bahia na temporada:

1º - Luciano Rodríguez | 10 gols em 37 jogos

2º - Willian José | 10 gols em 35 jogos

3ª - Erick Pulga | 8 gols em 40 jogos

4º - Erick | 7 gols em 29 jogos

5º - Jean Lucas | 6 gols em 35 jogos

"Os três gols que ele (Lucho) fez nos últimos jogos foram jogando na posição que ele vinha jogando (centroavante). Mas é natural quando um atleta jovem principalmente quando ele sai do seu país, ele também não é uma pessoa tão extrovertida, ele é mais introvertido e, como temos outros estrangeiros, conversa muito com o Michel (Araújo), o Nico (Acevedo), mas ele não deixa de se esforçar", disse o técnico Rogério Ceni em entrevista coletiva.

"Uma das grandes valências dele é a pressão de bola que ele faz na saída de jogo e foi através disso que ele conseguiu sozinho fazer o gol e jogando de 9. Mas como ele é jovem, sai do país, vai para o Uruguai, se sente melhor, também vem a confusão na cabeça dele, do que pedem para ele na seleção uruguaia. Nos dois jogos ele fez mais gols do que nos últimos 20 e jogando na mesma função que ele jogava no ano passado", concluiu.

Com o triunfo, o Bahia deu um passo — talvez mais curto do que imaginava —rumo às quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta está marcado na próxima quarta-feira, 6, às 19h30, na Arena Pernambuco, em Recife.