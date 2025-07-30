Menu
DESENCANTOU!

Willian José destaca recuperação de Lucho e dispara: "Só a gente sabe"

Atacantes balançaram as redes na vitória por 3 a 2 sobre o Retrô na Arena Fonte Nova

Por Lucas Vilas Boas

30/07/2025 - 22:25 h
Willian José, atacante do Bahia
Willian José, atacante do Bahia -

Autor do terceiro gol no triunfo do Bahia por 3 a 2 sobre o Retrô, na noite desta quarta-feira, 30 pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante Willian José fez questão de dar os méritos da vitória ao companheiro de ataque Luciano Rodríguez.

Após a partida na Arena Fonte Nova, o camisa 12 destacou a importância do resultado, mas principalmente a retomada do bom momento de Lucho, que viveu um longo jejum na temporada — chegando a ficar 24 partidas consecutivas sem balançar as redes.

"Estou feliz pelo triunfo, tem uma pequena vantagem para o jogo de volta. Conseguimos fazer dois gols rápido ali com Lucho, fico até feliz por ele porque só a gente sabe a fase que ele estava passando, mais ou menos quatro meses sem fazer um gol. É um moleque que trabalha bastante no dia a dia e fico feliz por ele", disse o atacante.

Lucho Rodríguez, atacante do Bahia
Lucho Rodríguez, atacante do Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Apesar do domínio na maior parte do jogo, o Bahia sofreu dois gols em falhas defensivas e terminou a noite com uma vantagem mais curta do que parecia se desenhar. Ainda assim, o resultado deixa a equipe de Rogério Ceni em vantagem para o jogo da volta, marcado para a próxima quarta-feira, 6, às 19h30, na Arena Pernambuco.

Tags:

Bahia Bahia x Retrô Lucho Rodriguez Willian José

x