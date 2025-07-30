100 vezes Bahia! Everton Ribeiro mira títulos e projeta fase marcante

Everton Ribeiro em campo pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O meia Everton Ribeiro completou 100 jogos com a camisa do Bahia nesta quarta-feira, 30, entrando no segundo tempo do triunfo por 3 a 2 sobre o Retrô, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Após sua centésima participação com a camisa tricolor, o capitão destacou o sentimento de estender sua história na equipe baiana e ainda projetou os seus próximos 100 jogos no Esquadrão de Aço, que, segundo ele, vai ser marcado por títulos.

"Muito feliz de poder completar 100 jogos com essa camisa maravilhosa, em um time de muita expressão no futebol brasileiro. Poder fazer 100 jogos em tão pouco tempo é muito especial para mim, me sinto muito feliz e ainda mais com triunfo, que é muito importante. Agora é continuar focado, que venham mais 100 jogos pela frente, com títulos, que é o que marca e o que deixa marcado na memória e coração do torcedor", disse o meio-campista.

O jogo desta quarta-feira, também foi especial para o atacante Lucho Rodríguez, que voltou a balançar as redes após deixar para trás, no último domingo, 27, um jejum de 24 jogos sem marcar gols. Para Everton Ribeiro, a cobrança do jogador sobre ele mesmo acabou influenciando durante o período de seca.

Questionado sobre o uruguaio na zona mista da Arena Fonte Nova, Everton Ribeiro destacou o novo momento do camisa 17, marcado por três gols nos últimos dois jogos. Com suas mais novas contribuições, o atleta se juntou à Willian José na artilharia do Bahia na temporada com dez gols marcados.

"A gente sabe que jogador passa por altos e baixos, mas ele nunca deixou de treinar, vem sempre se empenhando. Entra nos jogos com uma cobrança muito grande dele mesmo, querendo fazer o gol e isso acaba atrapalhando e agora são três gols em dois jogos. Isso para a gente é muito bom, porque sabemos da importância dele, é um cara que se esforça, ajuda na marcação e aparece novamente fazendo gol. Tem tudo para deslanchar cada vez mais", concluiu o camisa 10.

Com o triunfo, o Bahia deu um passo rumo às quartas de final da Copa do Brasil e vai decidir a vaga na próxima quarta-feira, 6, às 19h30, na Arena Pernambuco. Antes, o Tricolor encara o Sport, no próximo sábado, 3, às 16h, na Ilha do Retiro, também em Recife.