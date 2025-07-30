DESFALQUE À VISTA?
Erick Pulga sai de maca e preocupa o Bahia após triunfo sobre o Retrô
Atacante deixou o gramado após apenas 13 minutos em campo na Arena Fonte Nova
Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni
O atacante Erick Pulga preocupou o Bahia ao deixar o gramado de maca após apenas 13 minutos em campo no triunfo por 3 a 2 sobre o Retrô, nesta quarta-feira, 30, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
O jogador, que saiu do banco de reservas no segundo tempo, precisou ser substituído após sentir um desconforto na coxa e não conseguir seguir no jogo. Como o Tricolor já havia realizado todas as substituições, a equipe terminou a partida com um jogador a menos em campo nos minutos finais.
Após deixar o gramado, o camisa 16 não passou pelo procedimento padrão, e, invés de ir ao vestiário, saiu diretamente da Arena Fonte Nova para atendimento. O atacante, portanto, passará por novos exames e será reavaliado nesta quinta-feira, 31.
Com o resultado, o Bahia chega a dois jogos consecutivos sem derrota e mantém o embalo na temporada sob o comando de Rogério Ceni, que alcançou sua 69º triunfo à frente do Tricolor.
Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Rogério Ceni lamentou a contusão e voltou a destacar a prioridade do clube baiano na janela de transferências: um atacante. O treinador reconheceu a carência no elenco tricolor, que, segundo ele, tem apenas o lesionado Ruan Pablo como características simulares.
"É a nossa busca porque nós não temos um jogador com as exatas características do Pulga, o cara talvez mais perto é o Ruan Pablo, que está lesionado e deve demorar para voltar. Vamos tentar encaixar um improvisação ou colocar um atleta que goste de jogar pela direita na esquerda, ou mudamos o sistema. Não sei, vamos parar para pensar", disse o comandante.
Espero que não seja nada grave, mas é pouco provável ter ele contra o Sport. As opções vão encurtando.
O próximo compromisso será no sábado, 2, às 16h, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. Já o duelo decisivo contra o Retrô acontece na quarta-feira, 6, às 19h30, na Arena Pernambuco.
