Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESFALQUE À VISTA?

Erick Pulga sai de maca e preocupa o Bahia após triunfo sobre o Retrô

Atacante deixou o gramado após apenas 13 minutos em campo na Arena Fonte Nova

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

30/07/2025 - 22:16 h | Atualizada em 31/07/2025 - 0:19
Erick Pulga, atacante do Bahia
Erick Pulga, atacante do Bahia -

O atacante Erick Pulga preocupou o Bahia ao deixar o gramado de maca após apenas 13 minutos em campo no triunfo por 3 a 2 sobre o Retrô, nesta quarta-feira, 30, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogador, que saiu do banco de reservas no segundo tempo, precisou ser substituído após sentir um desconforto na coxa e não conseguir seguir no jogo. Como o Tricolor já havia realizado todas as substituições, a equipe terminou a partida com um jogador a menos em campo nos minutos finais.

Após deixar o gramado, o camisa 16 não passou pelo procedimento padrão, e, invés de ir ao vestiário, saiu diretamente da Arena Fonte Nova para atendimento. O atacante, portanto, passará por novos exames e será reavaliado nesta quinta-feira, 31.

Leia Também:

Com dois gols de Lucho Rodriguez, Bahia bate o Retrô na Copa do Brasil
Definido! Saiba a escalação do Bahia para enfrentar o Retrô
Bahia promove campanha de adoção antes do duelo com o Retrô

Com o resultado, o Bahia chega a dois jogos consecutivos sem derrota e mantém o embalo na temporada sob o comando de Rogério Ceni, que alcançou sua 69º triunfo à frente do Tricolor.

Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Rogério Ceni lamentou a contusão e voltou a destacar a prioridade do clube baiano na janela de transferências: um atacante. O treinador reconheceu a carência no elenco tricolor, que, segundo ele, tem apenas o lesionado Ruan Pablo como características simulares.

"É a nossa busca porque nós não temos um jogador com as exatas características do Pulga, o cara talvez mais perto é o Ruan Pablo, que está lesionado e deve demorar para voltar. Vamos tentar encaixar um improvisação ou colocar um atleta que goste de jogar pela direita na esquerda, ou mudamos o sistema. Não sei, vamos parar para pensar", disse o comandante.

Espero que não seja nada grave, mas é pouco provável ter ele contra o Sport. As opções vão encurtando.
Rogério Ceni

O próximo compromisso será no sábado, 2, às 16h, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. Já o duelo decisivo contra o Retrô acontece na quarta-feira, 6, às 19h30, na Arena Pernambuco.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Bahia x Retrô Erick Pulga

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Erick Pulga, atacante do Bahia
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Erick Pulga, atacante do Bahia
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Erick Pulga, atacante do Bahia
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Erick Pulga, atacante do Bahia
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x