Mesmo com empate amargo, rodada ajuda e Bahia se mantém no G-4

O Bahia empatou com o Sport pela 18ª rodada do Brasileirão, mas contou com tropeços de Bragantino e Botafogo para seguir no G-4 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Apesar de ter deixado a desejar no último sábado, 2, ao empatar sem gols contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Bahia ainda assim tem motivos para comemorar. O confronto contra o Sport abriu a 18ª rodada do Brasileirão, e a equipe comandada por Rogério Ceni tinha tudo para perder a vaga no G-4 da Série A, mas contou com o tropeço de alguns adversários diretos para se manter na parte mais alta da tabela.

O 0 a 0 contra o Leão da Ilha consternou a torcida tricolor, que passou o domingo, 3, aflita com a possibilidade de deixar as quatro primeiras posições do certame, uma vez que Red Bull Bragantino e Botafogo — colados no “retrovisor tricolor” — poderiam ultrapassar o Esquadrão.

Contudo, a fé azul, vermelha e branca falou mais alto, e ambos os adversários diretos foram derrotados: o Red Bull perdeu para o Atlético-MG fora de casa, permanecendo com 27 pontos, enquanto o Botafogo foi superado pelo Cruzeiro no Nilton Santos, mantendo os mesmos 26 pontos da abertura da rodada.

Por isso, o Bahia se manteve firme na 4ª posição, alcançando seu 29º ponto, que, a princípio, não parecia agradar à torcida tricolor, mas que, no fim das contas, foi de suma importância. Afinal, outro adversário colou no “retrovisor tricolor”: o Mirassol. Aproveitando o empate do Esquadrão e as derrotas de Red Bull e Botafogo, o estreante na Série A do Brasileirão chegou à 5ª colocação, apenas um ponto atrás do Tricolor de Aço, com 28 somados.

Além disso, vale ressaltar que outro resultado foi interessante para o Bahia na rodada: o empate entre Vitória e Palmeiras, também neste domingo, 3. Por consequência da igualdade na partida diante do Leão, o clube paulista — atual 3º colocado — não conseguiu desgarrar e se manteve no radar do Tricolor de Aço, mesmo que ainda possua quatro pontos de vantagem, somando 33.

Portanto, de certa forma, é possível afirmar que a torcida do Bahia celebrou o empate na partida do maior rival. O resultado poderia ser ainda melhor, já que o Vitória chegou a estar vencendo o jogo por 2 a 0, o que deixaria o Esquadrão a apenas um triunfo de alcançar o Palmeiras, mas o rubro-negro baiano acabou cedendo o empate ao longo do jogo.

Mas, para a torcida tricolor, o empate ficou de bom tamanho. Afinal, mesmo que ajudasse o Bahia, comemorar um resultado positivo do maior rival nunca está no script.

Veja como ficou a tabela atualizada após os jogos deste domingo:

Tabela atualizada do Campeonato Brasileiro após a 18ªrodada | Foto: Reprodução / Sofascore

Foco total

Com a ajuda da rodada, o Bahia volta seu foco para o duelo da Copa do Brasil, diante do Retrô, nesta quarta-feira, 6, às 19h30, na Arena Pernambuco, em confronto válido pelo jogo de volta das oitavas de final da competição — despreocupado com a possibilidade de deixar o G-4 do Campeonato Brasileiro.