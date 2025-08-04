SÉRIE A
Veja como ficou a tabela do Brasileirão após os jogos deste domingo
Rodada de domingo teve vitória da Raposa, reação do Timão e Galo forte em casa
Por Redação
A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro teve um domingo, 3, movimentado, com destaque para as vitórias de Cruzeiro, Atlético-MG e São Paulo, além do empate dramático do Corinthians diante do Fortaleza na Neo Química Arena. O Vitória também entrou em campo, contra o Palmeiras, no Barradão, e deixou os três pontos escaparem após ter feito 2 a 0 no placar.
No Estádio Nilton Santos, o Cruzeiro venceu o Botafogo por 2 a 0 e encostou na liderança do campeonato. Os gols da Raposa foram marcados por Christian e Matheus Pereira. Com o resultado, o time mineiro chegou aos 37 pontos e igualou a pontuação do Flamengo, que ainda lidera pelos critérios de desempate. “Seguimos fortes na briga lá em cima”, disse Matheus Pereira após a partida.
Em Belo Horizonte, o Atlético-MG bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, na Arena MRV, em duelo marcado por grande atuação do goleiro adversário, Cleiton. Apesar da resistência, o Galo conseguiu confirmar o triunfo e segue na parte de cima da tabela.
Já no Beira-Rio, o São Paulo mostrou força mesmo fora de casa. Com dois gols de jogadores estrangeiros, o Tricolor Paulista derrotou o Internacional por 2 a 1 e emplacou a quinta vitória consecutiva na temporada — sendo a quarta seguida no Brasileirão.
Na capital paulista, o Corinthians, mais uma vez, optou por poupar os titulares de olho no clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O time de Dorival Júnior saiu atrás, mas buscou o empate por 1 a 1 contra o Fortaleza nos acréscimos do segundo tempo. O resultado manteve o Alvinegro distante do pelotão da frente.
Fechando os jogos do dia, Ceará e Flamengo empataram por 1 a 1 em duelo realizado na Arena Castelão. Com o tropeço, o Rubro-Negro viu a vantagem de dois pontos na liderança ser anulada. Agora, o time carioca soma os mesmos 37 pontos do Cruzeiro, mas leva vantagem nos critérios. O Vozão ocupa a 10ª colocação.
Confira como ficou a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro:
É importante ressaltar que a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A chega ao fim nesta segunda-feira, 4, após o duelo entre Santos e Juventude às 20h, na Villa Belmiro. Em caso de vitória santista, o Leão da Barra volta ao Z-4 do Brasileirão.
