Osvaldo lamenta empate em casa e cobra equilibrio emocional do Vitória

Osvaldo foi um dos destaques do Vitória diante do Palmeiras no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após o frustrante empate por 2 a 2 com o Palmeiras no último domingo, 4, no Barradão, o atacante Osvaldo falou na zona mista e lamentou como o Vitória deixou escapar mais uma vez um resultado positivo diante de um adversário direto na parte de cima da tabela nos minutos finais.

Para o experiente jogador, o time pecou pela falta de controle emocional nos minutos finais e poderia ter catimbado mais o jogo para segurar o resultado.

"A gente comentou ali no final. É a maneira de segurar a bola, sofrer uma falta, cada lateral não ter pressa, ganhar outro lateral. No escanteio, ter mais tranquilidade. Faltou um pouco disso. Tentamos transitar muito e acabou virando aquele bate-volta. No segundo tempo a gente quase não ficou no campo do Palmeiras", analisou na zona mista.

Com o ponto somado, o rubro-negro baiano completou cinco jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, mas Osvaldo acredita que o grupo ainda tem pontos a evoluir sob o comando do técnico Fábio Carille.

"A gente vai aos poucos pegando o que o professor Carille tem nos pedido. Ele está conhecendo o elenco, mas isso mostra que estamos em evolução. São cinco jogos sem perder, o que é difícil num campeonato como esse", destacou.

Além da análise tática, Osvaldo também falou sobre o papel de liderança dentro de campo, especialmente no apoio aos mais jovens. Durante o jogo, ele foi visto orientando os companheiros e teve um diálogo mais direto com o lateral-esquerdo Maykon Jesus, de apenas 19 anos.

"É mais uma questão de incentivar. Ele tem muito potencial, mas em alguns lances ficou um pouco acanhado. Falei para ele colocar mais para fora esse talento. O Baralhas também tem cobrado ele na parte defensiva, mas é um garoto que vai crescer e ajudar a gente", completou.

O Vitória continua na 15ª posição na classificação geral da Série A, agora com 18 pontos somados em 18 jogos disputados. O time vermelho e preto se prepara para encarar o São Paulo fora de casa, no próximo sábado, 9, às 18h30, no Morumbi, válido pela 19ª rodada do Brasileirão.