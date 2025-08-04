Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FRUSTRAÇÃO

Osvaldo lamenta empate em casa e cobra equilibrio emocional do Vitória

Leão da Barra deixou escapar a vitória contra o Palmeiras no fim do jogo

Por João Grassi e Marcello Góis

04/08/2025 - 7:06 h
Osvaldo foi um dos destaques do Vitória diante do Palmeiras no Barradão
Osvaldo foi um dos destaques do Vitória diante do Palmeiras no Barradão -

Após o frustrante empate por 2 a 2 com o Palmeiras no último domingo, 4, no Barradão, o atacante Osvaldo falou na zona mista e lamentou como o Vitória deixou escapar mais uma vez um resultado positivo diante de um adversário direto na parte de cima da tabela nos minutos finais.

Para o experiente jogador, o time pecou pela falta de controle emocional nos minutos finais e poderia ter catimbado mais o jogo para segurar o resultado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"A gente comentou ali no final. É a maneira de segurar a bola, sofrer uma falta, cada lateral não ter pressa, ganhar outro lateral. No escanteio, ter mais tranquilidade. Faltou um pouco disso. Tentamos transitar muito e acabou virando aquele bate-volta. No segundo tempo a gente quase não ficou no campo do Palmeiras", analisou na zona mista.

Com o ponto somado, o rubro-negro baiano completou cinco jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, mas Osvaldo acredita que o grupo ainda tem pontos a evoluir sob o comando do técnico Fábio Carille.

"A gente vai aos poucos pegando o que o professor Carille tem nos pedido. Ele está conhecendo o elenco, mas isso mostra que estamos em evolução. São cinco jogos sem perder, o que é difícil num campeonato como esse", destacou.

Além da análise tática, Osvaldo também falou sobre o papel de liderança dentro de campo, especialmente no apoio aos mais jovens. Durante o jogo, ele foi visto orientando os companheiros e teve um diálogo mais direto com o lateral-esquerdo Maykon Jesus, de apenas 19 anos.

"É mais uma questão de incentivar. Ele tem muito potencial, mas em alguns lances ficou um pouco acanhado. Falei para ele colocar mais para fora esse talento. O Baralhas também tem cobrado ele na parte defensiva, mas é um garoto que vai crescer e ajudar a gente", completou.

O Vitória continua na 15ª posição na classificação geral da Série A, agora com 18 pontos somados em 18 jogos disputados. O time vermelho e preto se prepara para encarar o São Paulo fora de casa, no próximo sábado, 9, às 18h30, no Morumbi, válido pela 19ª rodada do Brasileirão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

barradão Brasileirão Osvaldo Vitória x Palmeiras

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Osvaldo foi um dos destaques do Vitória diante do Palmeiras no Barradão
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Osvaldo foi um dos destaques do Vitória diante do Palmeiras no Barradão
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Osvaldo foi um dos destaques do Vitória diante do Palmeiras no Barradão
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Osvaldo foi um dos destaques do Vitória diante do Palmeiras no Barradão
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x