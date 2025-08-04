Carille cita parte física como fator preponderante em novo empate

Fábio Carille abordou muito sobre a parte física - Foto: Reprodução/TV Vitória

O Vitória novamente conseguiu abrir vantagem no placar jogando no Barradão, dessa vez um 2 a 0 diante do Palmeiras, neste último domingo, 3, em partida válida pela 18ª rodada da Série A. No entanto, o Rubro-Negro voltou a sofrer com o problema de não segurar resultados e cedeu o empate. A parte física dos jogadores foi um fator muito apontado pelo técnico Fábio Carille, que concedeu entrevista após o apito final.

De acordo com Carille, a maioria das suas substituições envolveram questões físicas, sejam por desgaste ou pela lesão de Raúl Cáceres. “Tinham vários jogadores ali já cansados e pedindo para sair. Erick foi um, Osvaldo, teve o Baralhas que terminou o jogo esgotado, o Pepê. O Claudinho volta para o segundo tempo com um entorse de tornozelo. Teve que tomar injeção para o segundo tempo. A gente perdeu o Raúl [Cáceres], lamentou”.

Com um gol sofrido aos 41 minutos do segundo tempo, o Leão da Barra deixou escapar mais dois pontos. Segundo Fábio Carille, a equipe rubro-negra sentiu fisicamente a reta final da partida. O comandante abordou também sobre os atletas recém chegados que buscam sua "melhor forma". "Alguns jogadores precisam evoluir fisicamente. Aitor, Ismael e Romarinho não jogam há 70 dias".

O nosso time cansou na parte final do jogo. Fábio Carille - Técnico do Vitória

Osvaldo e Baralhas foram alguns dos jogadores que Carille citou entre os mais desgastados | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O treinador, inclusive, comentou sobre a necessidade de evolução do grupo inteiro nesse aspecto. "É algo que a gente tem que melhorar com o trabalho: a nossa parte física. Para que a gente sustente melhor o jogo todo”, finalizou.

Raúl Cáceres vira preocupação

O lateral-direito Raúl Cáceres precisou deixar o jogo ainda no primeiro tempo. O paraguaio sentiu a posterior da coxa esquerda e foi substituído por Claudinho. "Amanhã [segunda] vamos fazer o exame, vamos ver no que vai dar. Tomara que não seja uma lesão que me deixe fora por muito tempo", disse o jogador na zona mista. Além disso, Cáceres cumpre suspensão automática por acúmulo de cartões e já seria desfalque certo.

Raúl Cáceres, lateral-direito titular do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Outros dois atletas já estavam fora por problemas físicos, os meio-campistas Matheuzinho e Willian Oliveira, que nem foram relacionados para o compromisso deste domingo. O Vitória volta a campo no próximo sábado, 9, às 18h30, diante do São Paulo, no Morumbis, pela rodada 19 do Brasileirão.