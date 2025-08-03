Saiba onde está o problema no Vitória para Lucas Arcanjo

Arcanjo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Uma história dolorosa para o Vitória se repetiu neste domingo, 3, na 18ª rodada do Brasileirão. Em casa, o Rubro-Negro abriu o placar contra o Palmeiras, ampliou, e acabou cedendo o empate e os três pontos na tabela. Para muitos, o time está em evolução. Para outros, apesar do orgulho, existem problemas a reconhecer.

É o que pensa Lucas Arcanjo, goleiro do Leão, que acredita que um dos principais problemas da equipe está na "falta de malandragem". "Falta um pouquinho de malandragem no nosso time. Mas a gente fez um excelente jogo. Claro que a gente fica chateado, a gente queria a vitória. Mas é trabalhar agora, que a gente tem um jogo muito importante fora de casa", opinou.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Um dos gols marcados pelo Verdão foi, inclusive, em um lance de pênalti, marcado por uma falta de Baralhas. "Eu não vi ainda, é muito rápido ali. Não sei se houve o toque. Mas o juiz marcou. Eu estava ali, tentei ainda, mas não deu", comentou Arcanjo.

Agora, o próximo compromisso do Vitória é com o São Paulo no próximo sábado, 9, às 18h30, no Morumbis. "A gente vai continuar trabalhando como a gente vem trabalhando, em uma crescente muito boa. Nos últimos jogos dá para ver, a cada jogo a gente evoluiu. Mas é como eu falei, falta um pouquinho de malandragem", finalizou.