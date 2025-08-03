Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

O QUE FALTA?

Saiba onde está o problema no Vitória para Lucas Arcanjo

Rubro-Negro repete roteiro doloroso contra o Palmeiras no Brasileirão e goleiro aponta falhas na gestão da vantagem dentro de campo

Por João Grassi e Marina Branco

03/08/2025 - 23:22 h | Atualizada em 04/08/2025 - 16:36
Arcanjo pelo Vitória
Arcanjo pelo Vitória -

Uma história dolorosa para o Vitória se repetiu neste domingo, 3, na 18ª rodada do Brasileirão. Em casa, o Rubro-Negro abriu o placar contra o Palmeiras, ampliou, e acabou cedendo o empate e os três pontos na tabela. Para muitos, o time está em evolução. Para outros, apesar do orgulho, existem problemas a reconhecer.

É o que pensa Lucas Arcanjo, goleiro do Leão, que acredita que um dos principais problemas da equipe está na "falta de malandragem". "Falta um pouquinho de malandragem no nosso time. Mas a gente fez um excelente jogo. Claro que a gente fica chateado, a gente queria a vitória. Mas é trabalhar agora, que a gente tem um jogo muito importante fora de casa", opinou.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Dois gols, um ponto: Vitória abre vantagem e cede empate ao Palmeiras
Escalação do Vitória: veja o time escolhido para encarar o Palmeiras
Confira a lista de relacionados do Vitória para encarar o Palmeiras

Um dos gols marcados pelo Verdão foi, inclusive, em um lance de pênalti, marcado por uma falta de Baralhas. "Eu não vi ainda, é muito rápido ali. Não sei se houve o toque. Mas o juiz marcou. Eu estava ali, tentei ainda, mas não deu", comentou Arcanjo.

Agora, o próximo compromisso do Vitória é com o São Paulo no próximo sábado, 9, às 18h30, no Morumbis. "A gente vai continuar trabalhando como a gente vem trabalhando, em uma crescente muito boa. Nos últimos jogos dá para ver, a cada jogo a gente evoluiu. Mas é como eu falei, falta um pouquinho de malandragem", finalizou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão ec vitória Palmeiras

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arcanjo pelo Vitória
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Arcanjo pelo Vitória
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Arcanjo pelo Vitória
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Arcanjo pelo Vitória
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x