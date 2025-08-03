Carille avalia empate com Palmeiras como melhor atuação em seu comando

Carille em Vitória e Palmeiras - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A partida contra o Palmeiras pela 18ª rodada do Brasileirão deixou um misto de sentimentos no técnico do Vitória, Fábio Carille. Ao mesmo tempo em que lamenta a dor de um empate tendo aberto 2 a 0 no placar, o professor vê o jogo como a melhor atuação sob seu controle até aqui, esperançoso para a próxima etapa contra o São Paulo.

“Falando do melhor jogo da temporada, eu não consigo, porque não acompanhei desde o início. Mas dos meus seis jogos, com certeza. Envolvendo, trocando passe, agredindo, chegando”, elogiou.

“Precisamos ter um pouquinho mais de confiança na hora de terminar o primeiro tempo. Tivemos algumas oportunidades ali de terminar melhor, não de fazer o gol, mas pelo menos finalizar. E a gente foi tomando decisões erradas ali”, continuou.

“Isso é o dia a dia, o trabalho, passar essa confiança para eles, para que quando chegar ali no momento, eles tenham mais sabedoria, estejam com a cabeça mais limpa para tomar as melhores decisões”, completou.

Em campo, ele acredita que o Vitória, em 15º na tabela, bateu de frente com o Palmeiras em terceiro lugar: "Durante boa parte do jogo, a gente jogou de igual para igual contra um adversário que já tem um trabalho de cinco anos, que vem disputando tudo que é decisão, que esteve no Mundial. E o que me deixa de cabeça erguida é isso, que a gente enfrentou uma equipe forte”.

“Independente se são os que estão jogando mais ou menos, o que faz um clube campeão é o seu elenco. E o Palmeiras tem um elenco muito forte. E a gente jogou de igual para igual, numa montagem, com jogadores chegando. Durante boa parte do tempo, no final do jogo, a gente se perdeu. O adversário colocou atacantes, a gente sabia dessa bola aérea. Então, a gente tem que olhar para frente", analisou.

“Todo mundo muito indignado com o resultado, e isso é bom. O vestiário chateado, e isso é bom. Mas a gente também tem que olhar que tem muita coisa boa que está acontecendo, que vem acontecendo. E que eu acredito que ali na frente vai ser transformado em resultados positivos", finalizou.

Novos reforços

Entre trocas e substituições, a torcida sentiu falta da presença de alguns nomes recém contratados. Rúben Ismael fez sua estreia com a camisa do Vitória, mas Romarinho e Aitor Cantalapiedra não entraram. "Alguns jogadores precisam evoluir fisicamente. Aitor, Ismael e Romarinho não jogam há 70 dias. Hoje eu perdi uma mudança com a lesão do Raúl [Cáceres] no primeiro tempo. Acho que a gente ia sofrer na marcação se o Romarinho entrasse dessa forma, buscando sua melhor forma. Estava na programação ele jogar hoje, mas a lesão do Raúl mudou os planos. Muitos jogadores pediram para sair no segundo tempo".

“A gente fica chateado [com o resultado], sim, mas é não ser pessimista, ser otimista. Trabalhar mais ainda aquilo que deu certo e mais ainda trabalhar aquilo que pode ser melhorado para que a gente seja mais consistente no jogo todo", completou.