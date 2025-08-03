Menu
INCÔMODO

Vitória cede empate e jogadores admitem: “ficou o gosto amargo"

O Rubro-Negro abriu 2 a 0 mas levou empate do Palmeiras pela 18ª rodada do Brasileirão

Por João Grassi e Marina Branco

03/08/2025 - 23:21 h
Vitória e Palmeiras empataram em 2 a 2 no Brasileirão
Vitória e Palmeiras empataram em 2 a 2 no Brasileirão -

O Vitória abriu o placar por 2 a 0 em cima do Palmeiras neste domingo, 3, pela 18ª rodada do Brasileirão, mas tomou o empate e saiu com apenas um ponto, desperdiçando a chance de ascender à primeira metade da tabela. Entre cartões amarelos, lesões e substituições, o elenco tem diferentes razões para o que aconteceu, mas uma preocupação em comum - o jogo fora de casa contra o São Paulo na próxima etapa.

Para Renzo López, o jogo deixou um "gosto amargo" no Vitória, ainda que o time tenha chegado com probabilidades adversas por estar na 15ª colocação frente a um Palmeiras em terceiro lugar na tabela.

"Fica o gosto amargo porque era para ganhar em casa hoje, mas temos que seguir trabalhando. Eu creio que a equipe vem melhorando muito, chegaram jogadores novos também que se estão pondo a ritmo de jogo, e agora vamos trabalhar no que está faltando. Creio que estamos melhorando. Tem que ver os positivos que conseguimos hoje, que foram muitas coisas", comentou.

Para Pepê, a visão é parecida - decepção pelo resultado que gostariam de ter, mas avanço como equipe e elenco até aqui. "Não foi o resultado que a gente queria, acho que a gente entrou para ganhar o jogo, em boa parte da partida fomos superiores, tivemos mais chances que eles", opinou.

"Acho que em duas fatalidades, eles conseguiram os dois gols, com uns cruzamentos na área. Fico feliz pelo retorno à equipe. Eu queria jogar, e graças a Deus consegui. O professor me colocou para jogar depois de tanto tempo, eu estou aqui para ajudar e fico feliz por essa oportunidade, mas a gente quer a vitória. A gente está muito chateado pelo empate, mas eu acho que é levantar a cabeça", admitiu.

"A gente fez uma partida muito correta, a gente merecia a vitória. Mas o futebol tem dessas, às vezes ele um pouco injusto, mas acho que a gente está no caminho correto", completou.

