Kayzer diz que faltou "malandragem" para o Vitória contra o Palmeiras

Renato Kayzer marcou o quinto gol com a camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O atacante Renato Kayzer fez mais um gol pelo Vitória nesta noite de domingo, 3, porém não foi o suficiente. Jogando contra o Palmeiras, o Rubro-Negro voltou a ceder um empate após abrir vantagem no placar e ficou apenas no 2 a 2 jogando no Barradão, pela rodada 18 do Brasileirão.

Em entrevista na zona mista, o jogador de 29 anos disse ter faltado "malandragem" para a equipe. O Leão da Barra chegou a abrir dois gols de frente, mas viu o time paulista também marcar duas vezes e igualar o placar já aos 41 minutos do segundo tempo.

"Jogamos bem, acho que a gente fez um grande primeiro tempo, só que no segundo tempo a gente começou a recuar demais. Não foi por causa das substituições que recuamos, mas eu acho que a gente teria que ter um pouquinho mais de malandragem. Segurar um pouquinho a bola na frente também. O time suportou bem, infelizmente tomamos o gol, um resultado que estava na nossa mão. É levantar a cabeça agora, trabalhar durante a semana, ver o que a gente errou, ver o que a gente acertou. Tem coisas boas também para a gente ver", comentou Kayzer.

Vitória apenas empatou com o Palmeiras pelo Brasileirão | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com cinco gols marcados em 12 jogos pelo Vitória, Kayzer foi questionado sobre a boa fase individual. Ele, contudo, diz pensar primeiro em ajudar coletivamente. O atacante já projeta uma nova semana de trabalho para ajustes.

"Eu procuro ajudar a equipe, não penso só no meu lado em fazer gol, acho que essas coisas acontecem naturalmente. Vale ajudar sempre a equipe, colocar o Vitória na melhor posição possível. É legal estar fazendo gol, estar ajudando. Sou atacante, vivo disso, mas infelizmente o resultado não foi bom para nós hoje. Um gostinho de derrota, mas como eu falei, levantar a cabeça. Temos uma semana cheia para descansar e pensar no próximo jogo", finalizou o camisa 79.

O Vitória de Renato Kayzer volta a campo no próximo sábado, 9, às 18h30, contra o São Paulo. A partida será realizada no Morumbis, na capital paulista, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.