Bahia mira Libertadores, mas enfrenta obstáculos no mercado de transferências

A temporada de 2025 pode ser histórica para o Bahia na disputa em pontos corridos da Série A do Campeonato Brasileiro podendo bater recordes na pontuação, na colocação e garantindo uma vaga direta para fase de grupos da Copa Libertadores da América. Para isso acontecer faltam detalhes na visão de muitos analistas e torcedores que frequentam as cadeiras da Arena Fonte Nova: a contratação de reforços é a frase mais ecoada nos corredores da praça esportiva.

Para aumentar a apreensão dos tricolores, os adversários na Série A, praticamente todas as equipes, realizaram movimentação de mercado nesta janela de transferência, as exceções ficam por conta do Cruzeiro e Corinthians, que ainda não realizaram nenhum tipo de contratação, além, é claro, do Bahia.

Na arquibancada Tricolor, as posições para serem reforçadas já está na cabeça de todo torcedor. Goleiro, ponta esquerda, zagueiro e centroavante são as principais pedidas dos presentes na Arena Fonte Nova. Porém, a notícia não é tão positiva para a expectativa criada, segundo relato de Rogério Ceni após o empate contra o Sport, durante entrevista coletiva.

“Estamos tentando trazer jogadores. Desde antes da lesão do Pulga eu falo dessa situação, sabemos que precisamos. Mas o mercado está muito caro, é difícil conseguir essa peça sem estourar o orçamento. Mas estamos tentando. Na zaga ganhamos o retorno do Rezende, já nos deu mais estabilidade no banco. O que nos falta mesmo é essa peça para o lugar no Pulga. No mais, é seguir trabalhando. Vamos tentar fazer o que é melhor para o clube, mas temos limites”, justificou Ceni.

Durante a movimentação no atual mercado, o Esquadrão tentou as contratações de Robert Renan, que está no Zenit e concorre com outras equipes da Europa; Gustavo Nunes, mas não avançou com o Brentford; e o último nome especulado é do argentino Mateo Sanabria, pertencente para ao Al-Ain.

Vale ressaltar que janela de transferências do futebol brasileiro foi aberta no dia 10 de julho e ficará aberta até o dia 2 de setembro. Clubes brasileiros podem realizar contratações fora desse período em situações específicas, como para atletas sem vínculo contratual ou rescisões ocorridas antes do fechamento da janela.

Lacunas no time de Rogério Ceni

Os questionamentos sobre contratações se tornaram mais constantes, principalmente, após as constantes falhas dos goleiros Marcos Felipe, que perdeu a posição, e de Ronaldo, atual titular. Danilo Fernandes, que não é mais utilizado por Ceni, é o terceiro goleiro. O nome mais forte até o momento é o do goleiro costa-riquenho Patrick Sequeira, mas o negócio esfriou.

Na defesa, com Kanu e Fredi, da base, lesionados, as opções ficaram reduzidas apenas a Gabriel Xavier, Ramos Mingo e David Duarte. Na lateral esquerda, com Iago Borduchhi sem convender, resta a Luciano Juba se sacrificar para segurar o longo calendário, até mesmo porque a outra opção, o jovem Zé Guilherme, tem ido ao banco mais ainda não ganhou minutagem com Ceni.

No ataque, já estava nítido o cansaço de Erick Pulga, que se lesionou. Sem um reserva para a posição, Rogério tem quebrado a cabeça para manter o esquema com dois pontas. Kayky, que seria uma opção, não rende bem pela esquerda, o que dificulda ainda mais a situação, e Ruan Pablo, promessa da base que também atua no setor, está lesionado e vai perder, inclusive, o Mundial Sub-17 - Dell foi convocado.

No comando de ataque, com Lucho Rodríguez querendo atuar como ponta direita ou segundo atacante, resta a William José ser o homem-gol, porém o time carece de um reserva para ele também.

Filme repetido no Bahia

Ao final do Campeonato Brasileiro de 2024, Rogério Ceni destacou que não havia opções com características semelhantes ao meio-campo titular (Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro), o que limitou o estilo de jogo na segunda metade de 2024.

Na sequência entre as rodadas 15ª e 21ª, o Bahia conquistou apenas um triunfo em oito jogos (25% de aproveitamento), com uma série de seis jogos sem vitória — a pior fase da temporada.

Apesar de investimentos em reforços de peso no início da temporada, o plantel permaneceu curto e Ceni descartou novas aquisições, afirmando que "já se gastou muito dinheiro", mesmo argumento usado neste atual momento da temporada 2025.

Após um primeiro turno sólido e promissor, o Bahia oscilou muito no segundo semestre — em especial no período decisivo — devido à falta de fôlego físico do elenco.



Veja o mercado da bola dos times da Série A nesta janela

Atlético-MG

Biel, atacante

Bahia

Não contratou

Botafogo

Barrera, meia

Danilo, volante

Kadu, lateral-direito

RB Bragantino

Douglas Mendes, zagueiro (voltou de empréstimo do Salzburg)

Gustavo Marques, zagueiro

Bruninho, retornando

Ceará

Vina, meio atacante

Corinthians

Não contratou

Cruzeiro

Não contratou

Flamengo

Samuel Lino, atacante

Emerson Royal, lateral-esquerdo

Saúl Níguez, meia

Carrascal, meia

Jorginho, meia

Fluminense

Agner, meia (retornando de empréstimo)

John Kennedy, atacante (retornando de empréstimo)

Soteldo, atacante

Fortaleza

Weverson, lateral-esquerdo

Vinicius Silvestre, goleiro

Renato Paiva, treinador

Barreiro, atacante

José Herrera, atacante

Grêmio

Carlos Vinicius, atacante

Carballo, volante (retornando de empréstimo)

Alex Santana, volante

Balbuena, zagueiro

Internacional

Richard Coelho, volante

Alan Rodíguez - Volante

Juventude

Rafael Bilu, atacante

Lucas Fernandes, meia

Marcelo Hermes, lateral-esquerdo

Gabriel Veron , atacante

Mirassol

Felipe Jonatan, lateral-esquerdo

Carlos Eduardo, atacante

Francisco da Costa, atacante

Palmeiras

Ramón Sosa, atacante

Khellven, lateral

Santos

Mayke, lateral-direito

Gustavo Caballero, atacante

Wiliam Arão, volante

Igor Vinícius, lateral-direito

Sport

Ramon Menezes, zagueiro

Matheusinho, meia

Derik Lacerda, atacante

Kevyson, lateral-esquerdo

Pedro Augusto, volante

Gabriel, goleiro

Léo Pereira, atacante

São Paulo

Ruan, zagueiro (retornando de empréstimo)

Hernan Crespo, treinador

Tapia, atacante

Vasco

Thiago Mendes, volante

Vitória