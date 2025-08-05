Menu
GRUPO CITY

Bahia mira Libertadores, mas enfrenta obstáculos no mercado de transferências

Tricolor pode quebrar recordes e ir à Libertadores, mas precisa agir no mercado para trazer peças pontuais, como goleiro

Por Rafael Tiago e Marcos Valença

05/08/2025 - 11:04 h | Atualizada em 05/08/2025 - 15:56
Rogério Ceni falou sobre a limitação financeira do Bahia
Rogério Ceni falou sobre a limitação financeira do Bahia -

A temporada de 2025 pode ser histórica para o Bahia na disputa em pontos corridos da Série A do Campeonato Brasileiro podendo bater recordes na pontuação, na colocação e garantindo uma vaga direta para fase de grupos da Copa Libertadores da América. Para isso acontecer faltam detalhes na visão de muitos analistas e torcedores que frequentam as cadeiras da Arena Fonte Nova: a contratação de reforços é a frase mais ecoada nos corredores da praça esportiva.

Para aumentar a apreensão dos tricolores, os adversários na Série A, praticamente todas as equipes, realizaram movimentação de mercado nesta janela de transferência, as exceções ficam por conta do Cruzeiro e Corinthians, que ainda não realizaram nenhum tipo de contratação, além, é claro, do Bahia.

Na arquibancada Tricolor, as posições para serem reforçadas já está na cabeça de todo torcedor. Goleiro, ponta esquerda, zagueiro e centroavante são as principais pedidas dos presentes na Arena Fonte Nova. Porém, a notícia não é tão positiva para a expectativa criada, segundo relato de Rogério Ceni após o empate contra o Sport, durante entrevista coletiva.

Iago e Kayky ainda não conseguiram se firmar no time
Iago e Kayky ainda não conseguiram se firmar no time | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

“Estamos tentando trazer jogadores. Desde antes da lesão do Pulga eu falo dessa situação, sabemos que precisamos. Mas o mercado está muito caro, é difícil conseguir essa peça sem estourar o orçamento. Mas estamos tentando. Na zaga ganhamos o retorno do Rezende, já nos deu mais estabilidade no banco. O que nos falta mesmo é essa peça para o lugar no Pulga. No mais, é seguir trabalhando. Vamos tentar fazer o que é melhor para o clube, mas temos limites”, justificou Ceni.

Durante a movimentação no atual mercado, o Esquadrão tentou as contratações de Robert Renan, que está no Zenit e concorre com outras equipes da Europa; Gustavo Nunes, mas não avançou com o Brentford; e o último nome especulado é do argentino Mateo Sanabria, pertencente para ao Al-Ain.

Vale ressaltar que janela de transferências do futebol brasileiro foi aberta no dia 10 de julho e ficará aberta até o dia 2 de setembro. Clubes brasileiros podem realizar contratações fora desse período em situações específicas, como para atletas sem vínculo contratual ou rescisões ocorridas antes do fechamento da janela.

Lacunas no time de Rogério Ceni

Os questionamentos sobre contratações se tornaram mais constantes, principalmente, após as constantes falhas dos goleiros Marcos Felipe, que perdeu a posição, e de Ronaldo, atual titular. Danilo Fernandes, que não é mais utilizado por Ceni, é o terceiro goleiro. O nome mais forte até o momento é o do goleiro costa-riquenho Patrick Sequeira, mas o negócio esfriou.

Na defesa, com Kanu e Fredi, da base, lesionados, as opções ficaram reduzidas apenas a Gabriel Xavier, Ramos Mingo e David Duarte. Na lateral esquerda, com Iago Borduchhi sem convender, resta a Luciano Juba se sacrificar para segurar o longo calendário, até mesmo porque a outra opção, o jovem Zé Guilherme, tem ido ao banco mais ainda não ganhou minutagem com Ceni.

Tricolor perdeu pontos importantes em falhas de Marcos Felipe
Tricolor perdeu pontos importantes em falhas de Marcos Felipe | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

No ataque, já estava nítido o cansaço de Erick Pulga, que se lesionou. Sem um reserva para a posição, Rogério tem quebrado a cabeça para manter o esquema com dois pontas. Kayky, que seria uma opção, não rende bem pela esquerda, o que dificulda ainda mais a situação, e Ruan Pablo, promessa da base que também atua no setor, está lesionado e vai perder, inclusive, o Mundial Sub-17 - Dell foi convocado.

No comando de ataque, com Lucho Rodríguez querendo atuar como ponta direita ou segundo atacante, resta a William José ser o homem-gol, porém o time carece de um reserva para ele também.

Filme repetido no Bahia

Ao final do Campeonato Brasileiro de 2024, Rogério Ceni destacou que não havia opções com características semelhantes ao meio-campo titular (Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro), o que limitou o estilo de jogo na segunda metade de 2024.

Na sequência entre as rodadas 15ª e 21ª, o Bahia conquistou apenas um triunfo em oito jogos (25% de aproveitamento), com uma série de seis jogos sem vitória — a pior fase da temporada.

Apesar de investimentos em reforços de peso no início da temporada, o plantel permaneceu curto e Ceni descartou novas aquisições, afirmando que "já se gastou muito dinheiro", mesmo argumento usado neste atual momento da temporada 2025.

Após um primeiro turno sólido e promissor, o Bahia oscilou muito no segundo semestre — em especial no período decisivo — devido à falta de fôlego físico do elenco.

Veja o mercado da bola dos times da Série A nesta janela

Atlético-MG

  • Biel, atacante

Bahia

  • Não contratou

Botafogo

  • Barrera, meia
  • Danilo, volante
  • Kadu, lateral-direito

RB Bragantino

  • Douglas Mendes, zagueiro (voltou de empréstimo do Salzburg)
  • Gustavo Marques, zagueiro
  • Bruninho, retornando

Ceará

  • Vina, meio atacante

Corinthians

  • Não contratou

Cruzeiro

  • Não contratou

Flamengo

  • Samuel Lino, atacante
  • Emerson Royal, lateral-esquerdo
  • Saúl Níguez, meia
  • Carrascal, meia
  • Jorginho, meia

Fluminense

  • Agner, meia (retornando de empréstimo)
  • John Kennedy, atacante (retornando de empréstimo)
  • Soteldo, atacante

Fortaleza

  • Weverson, lateral-esquerdo
  • Vinicius Silvestre, goleiro
  • Renato Paiva, treinador
  • Barreiro, atacante
  • José Herrera, atacante

Grêmio

  • Carlos Vinicius, atacante
  • Carballo, volante (retornando de empréstimo)
  • Alex Santana, volante
  • Balbuena, zagueiro

Internacional

  • Richard Coelho, volante
  • Alan Rodíguez - Volante

Juventude

  • Rafael Bilu, atacante
  • Lucas Fernandes, meia
  • Marcelo Hermes, lateral-esquerdo
  • Gabriel Veron , atacante

Mirassol

  • Felipe Jonatan, lateral-esquerdo
  • Carlos Eduardo, atacante
  • Francisco da Costa, atacante

Palmeiras

  • Ramón Sosa, atacante
  • Khellven, lateral

Santos

  • Mayke, lateral-direito
  • Gustavo Caballero, atacante
  • Wiliam Arão, volante
  • Igor Vinícius, lateral-direito

Sport

  • Ramon Menezes, zagueiro
  • Matheusinho, meia
  • Derik Lacerda, atacante
  • Kevyson, lateral-esquerdo
  • Pedro Augusto, volante
  • Gabriel, goleiro
  • Léo Pereira, atacante

São Paulo

  • Ruan, zagueiro (retornando de empréstimo)
  • Hernan Crespo, treinador
  • Tapia, atacante

Vasco

  • Thiago Mendes, volante

Vitória

  • Rúben Ismael, meia
  • Romarinho, atacante
  • Cantalapiedra, atacante
  • Renzo López, atacante
  • Rúben Rodrigues, meia
  • Thiago Couto, goleiro

x