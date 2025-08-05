Entenda por que Bahia segue com atrasos e Vitória fecha 1º turno

O 1º turno do Brasileirão 2025 termina com 12 jogos atrasados. Mundial de Clubes e Copa Sul-Americana travaram o calendário e afetam Bahia e Vitória. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2025 chega oficialmente ao fim neste fim de semana. No entanto, nem todas as equipes terão completado os 19 jogos iniciais — caso de 15 times da Série A, incluindo o Bahia. Na contramão, o Vitória é um dos cinco clubes que vão completar o turno no prazo. Diante disso, surge o questionamento: por que tantos confrontos atrasados?

Devido ao calendário apertado nacionalmente — que inclui torneios nacionais, regionais e estaduais —, além da presença cada vez maior de equipes brasileiras em competições internacionais, a maioria dos clubes da Série A disputa, ao menos, quatro torneios por temporada.

Dito isso, 2025 ainda contou com outro fator relevante: o novo Mundial de Clubes, que teve a participação de quatro equipes do Brasil e, apesar de ter paralisado os jogos da elite, afetou o andamento do Campeonato Brasileiro. Por essa combinação de fatores, o primeiro turno da Série A vai “acabar” ainda com 12 partidas atrasadas.

Assim, é possível afirmar que os principais responsáveis por esse cenário são o Mundial de Clubes e a fase de playoffs da Copa Sul-Americana.

No caso da Copa do Mundo de Clubes, mesmo que o calendário da elite tenha sido paralisado durante a realização do torneio, antes mesmo da parada, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras não entraram em campo devido à preparação para a competição, atrasando quatro jogos.

Além disso, Fluminense e Palmeiras ainda atrasaram outras duas partidas, ambas válidas pela 13ª rodada, por conta do Mundial de Clubes, mesmo após o retorno da parada. Isso ocorreu porque ambas as equipes avançaram, pelo menos, até as quartas de final — o Flu chegou à semifinal — e, por essa razão, as datas ficaram apertadas para a realização dos jogos que marcariam o retorno do Brasileirão.

Já a Copa Sul-Americana também atrasou jogos de duas rodadas do Brasileirão: a 14ª e a 15ª. Nesse caso, o atraso ocorreu por conta da realização da fase de playoffs, que definiu os últimos classificados para as oitavas de final da competição, afetando diretamente o andamento da Série A e atrasando duas partidas do Bahia.

Em razão dos fatores citados acima, é que, faltando apenas uma rodada para o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2025, tantos times possuem dois ou pelo menos um jogo atrasado.

Veja a lista de times com mais jogos atrasados:

Atlético-MG: 2 jogos atrasados

Bahia: 2 jogos atrasados

Botafogo: 2 jogos atrasados

Juventude: 2 jogos atrasados

Vasco: 2 jogos atrasados

Sport: 2 jogos atrasados

Palmeiras: 2 jogos atrasados

Mirassol: 2 jogos atrasados

Fluminense: 2 jogos atrasados

Flamengo: 1 jogo atrasado

Ceará: 1 jogo atrasado

Internacional: 1 jogo atrasado

Grêmio: 1 jogo atrasado

Santos: 1 jogo atrasado

Fortaleza: 1 jogo atrasado

Cruzeiro: nenhum jogo atrasado

Red Bull Bragantino: nenhum jogo atrasado

São Paulo: nenhum jogo atrasado

Corinthians: nenhum jogo atrasado

Vitória: nenhum jogo atrasado

Como as partidas atrasadas afetam Bahia e Vitória?

Os jogos atrasados têm implicações diferentes para a dupla Ba-Vi.

Para o Esquadrão, abrem a possibilidade de ultrapassar a melhor campanha do clube em um único turno do Campeonato Brasileiro — quando fez 31 pontos em 2019 e 2024 (atualmente, possui 29 pontos e já pode superar a marca caso vença o Fluminense na última rodada do turno).

Já para o Vitória, podem significar risco de entrada na zona de rebaixamento, afinal, todos os times abaixo do Leão possuem menos jogos. É o caso do Vasco, por exemplo, que é o primeiro clube atrás do rubro-negro baiano, com três pontos a menos, mas também com dois jogos a menos.