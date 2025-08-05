Menu
HOME > ESPORTES
NOVOS ARES

Thiago Carpini é anunciado por rival do Vitória na Série A

Treinador chega para tentar reação urgente de time afundado no Z-4 e sem pontos fora de casa

Por Redação

05/08/2025 - 7:36 h
Thiago Carpini é o novo técnico do Juventude. Clube gaúcho vive crise, ocupa o 19º lugar no Brasileirão e busca reação urgente para escapar do rebaixamento
O Juventude anunciou na noite desta segunda-feira, 4, a contratação de Thiago Carpini, ex-Vitória, para comandar a equipe no restante da temporada. O treinador é aguardado no Estádio Alfredo Jaconi já nesta quarta-feira, 6, quando iniciará os trabalhos visando uma reação no Campeonato Brasileiro.

Veja

O time gaúcho vive momento crítico na competição: ocupa a 19ª colocação, com apenas 11 pontos, e soma quatro derrotas consecutivas. Fora de casa, o desempenho é ainda mais preocupante — em nove partidas como visitante, o Papo perdeu todas. Em 16 jogos no Brasileirão, o retrospecto é de três vitórias, dois empates e 11 derrotas, com 35 gols sofridos.

Leia Também:

Santos vence Juventude e coloca o Vitória como "porteiro" do Z-4
Ação leva torcedores para assistir jogo do Vitória direto do gramado
Justiça condena Vitória a pagar 5 milhões para zagueiro; entenda

Carpini será o terceiro comandante do Juventude no campeonato. Ele chega para ocupar o cargo deixado por Claudio Tencati, demitido na última terça-feira, dois dias após a derrota por 3 a 0 para o Bahia. Sob o comando de Tencati, a equipe teve apenas uma vitória, um empate e cinco derrotas em sete jogos. Antes dele, Fábio Matias havia deixado o clube ainda na 9ª rodada.

A oficialização de Carpini ocorreu horas após a derrota por 3 a 1 para o Santos, no Morumbis, pela 18ª rodada — revés que, curiosamente, prejudicou o Vitória na tabela de classificação, já que a derrota empurrou o Leão da Barra para a portaria do Z-4.

Tags:

brasileirão série a futebol brasileiro juventude thiago carpini Z-4

Ver todas

