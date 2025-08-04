Ação leva torcedores para assistir jogo do Vitória direto do gramado

Vitória inaugurou o espaço 'Leão Super Vip' - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Durante o empate com o Palmeiras pela rodada 18 do Campeonato Brasileiro, neste último domingo, 3, o Vitória realizou a inauguração de um espaço para sócios assistirem as partidas de dentro do campo do Barradão. O local foi batizado como 'Leão Super Vip' e o associado ainda tem direito de levar um acompanhante.

O espaço exclusivo foi montado próximo à linha lateral, destinado aos sócios das embaixadas rubro-negras e assinantes da plataforma oficial TV Vitória+. O projeto integra as ações do programa Sou Mais Vitória (SMV), em parceria com o Departamento de Marketing.

“É muito gratificante ter a oportunidade de proporcionar para sócios do clube uma experiência tão inesquecível. Essa ação é a representação do nosso objetivo através do Sou Mais Vitória: aproximar cada vez mais a torcida, criando uma conexão que vai além da arquibancada. Fazendo um trocadilho com o nosso projeto de embaixadas rubro-negras, queremos que cada sócio se torne um embaixador do Esporte Clube Vitória e sinta orgulho em viver o crescimento do clube”, disse Éder Miranda, Diretor do SMV, durante o anúncio do Leão Super Vip.

“Um dos principais objetivos do Departamento de Marketing é deixar um legado para o futuro, proporcionando momentos marcantes e inovadores para o nosso torcedor. O Leão Super VIP segue essa proposta, assim como a Bazuca do Leão, que vem sendo ativada nos intervalos das partidas com a distribuição de produtos oficiais e licenciados. Seguimos trabalhando para ampliar o número de ações que aproximem ainda mais o clube da torcida”, destaca o gerente de marketing Guilherme Queiroz.

Sócios acompanharam o empate entre Vitória e Palmeiras diretamente do gramado | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Leão Super Vip agorá ficará disponível para os demais jogos do Vitória no Estádio Manoel Barradas. O próximo duelo do Rubro-Negro como mandante será no dia 16, diante do Juventude, pela 20ª rodada do Brasileirão.