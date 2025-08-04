Malandro e com mais posse: Carille e atletas querem Vitória diferente

Fábio Carille à beira do gramado do Barradão - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Malandragem. Esse foi o termo mencionado por dois jogadores do Vitória na zona mista do Barradão, após a partida contra o Palmeiras neste último domingo, 3. O Rubro-Negro tinha o placar a favor, mas voltou a ser assombrado com o fantasma da reta final.

Faltando pouco mais de 10 minutos para o último apito do árbitro, o time paulista empatou o duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão, que terminou 2 a 2. O resultado novamente frustrou a torcida e o elenco rubro-negro, que viram outra vitória importante escapar.

"Falta um pouquinho de malandragem no nosso time", avaliou Lucas Arcanjo. O argumento do goleiro foi reforçado por Renato Kayzer. "A gente teria que ter um pouquinho mais de malandragem. Segurar um pouquinho a bola na frente também", indicou o atacante.

O gol novamente no fim de um jogo foi o 9º sofrido após os 35 minutos do segundo tempo nesta temporada, em oito partidas diferentes. O Leão da Barra chegou a estar vencendo por 2 a 0, mas rapidamente foi vazado depois de marcar pela segunda vez. O 2 a 1 durou até os 41 minutos da etapa final, quando Flaco López superou a zaga rubro-negra e cabeceou para o fundo das redes.

No final do jogo a gente se perdeu. Fábio Carille - Técnico do Vitória

Gols sofridos pelo Vitória após 35' do 2T

Vitória 2x2 Palmeiras - 41 minutos do 2T | Série A

Vitória 2x2 Sport - 44 e 54 minutos do 2T | Série A

Internacional 1x0 Vitória - 47 minutos do 2T | Série A

Vitória 0x1 Confiança - 46 minutos do 2T | Copa do Nordeste

Atlético-MG 2x2 Vitória - 42 minutos do 2T | Série A

Vitória 1x2 Flamengo 42 minutos do 2T | Série A

Vitória 1x1 Bahia - 62 minutos do 2T | Baianão

Vitória 1x1 Altos - 36 minutos do 2T | Copa do Nordeste

Carille quer Vitória com mais posse

A ideia mencionada por Kayzer sobre segurar a posse é algo que já vinha sendo reforçado por Fábio Carille. Na entrevista deste domingo, o treinador falou muito sobre a necessidade de aprimorar a parte física, mas também citou a importância de "ficar mais com a bola" e evitar deixar "bolas em disputa" desnecessariamente.

"Penso que a gente pode ainda, é algo que eu vou buscar o quanto antes, ficar um pouco mais com a bola. Muitas vezes a gente tem o passe curto e a gente está só olhando o longo, aí coloca uma bola em disputa que poderia ficar no nosso pé. Já melhorou um pouco, mas acredito que ainda temos muito espaço para crescer. A bola não passou tanto pelo Matheuzinho nos meus jogos, temos que fazer os meias jogarem mesmo marcados. Vou intensificar os trabalhos para que a gente consiga rodar a bola com mais qualidade, envolver mais o adversário", analisou.

Em busca de reter mais a posse e ter mais controle nos jogos, o Vitória volta a campo no próximo sábado, 9, às 18h30, contra o São Paulo. A partida será realizada no Morumbis, válida pela 19ª rodada do Brasileirão.