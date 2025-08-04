Pênalti marcado contra o Vitória gera polêmica; reveja o lance

Davi Oliveira Lacerda, árbitro do jogo entre Vitória e Palmeiras - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Polêmica. O Vitória abriu 2 a 0 diante do Palmeiras no Barradão, neste domingo, 3, pela 18ª rodada do Brasileirão, mas sofreu dois gols e ficou apenas no empate. Um dos tentos do Alviverde foi marcado em uma cobrança de pênalti convertida pelo lateral-esquerdo Piquerez. O lance gerou muita repercussão e diferentes interpretações.

A penalidade foi marcada pelo árbitro Davi Oliveira Lacerda aos 23 minutos do segundo tempo. Em meio a uma tabela entre os atacantes Facundo Torres e Ramón Sosa, Baralhas chegou dando combate e o paraguaio foi ao chão. A interpretação da arbitragem foi de toque faltoso do volante rubro-negro, decisão ratificada pelo VAR Paulo Renato Coelho.

Assista abaixo o lance:

As decisões da arbitragem como um todo não agradaram aos jogadores do Vitória, sendo que três deles foram advertidos com cartões amarelos por reclamação: os atacantes Renato Kayzer e Renzo López, além do lateral-direito Raúl Cáceres. Este último ainda recebeu o terceiro e cumpre agora suspensão automática.

Autor do pênalti, Gabriel Baralhas não demonstrou uma reação tão enérgica no momento. Diferente de alguns companheiros, o volante optou por não fazer grandes queixas ao árbitro da partida. O atleta de 26 anos não chegou a comentar publicamente sobre a jogada.

Durante coletiva após o apito final, o técnico Fábio Carille não quis entrar em muitos detalhes sobre a marcação do pênalti. "Cara, eu não vi, mas eu fico pela reação do Baralhas, que foi talvez o que menos reclamou ali, talvez deva ter tido toque. Eu não vi a imagem, na hora que eu ver com calma posso ter uma decisão melhor".

Kayzer critica arbitragem e cita influência de Abel Ferreira

Em entrevista na zona mista, o atacante Renato Kayzer questionou a penalidade e ainda levantou a possibilidade de influência do técnico Abel Ferreira, conhecido por seu comportamento explosivo à beira do campo.

“Em um descuido acabamos fazendo um pênalti, não sei se realmente foi, mas o juiz estava com uma vontade de dar um pênalti que eu vou te contar, viu. Tem medo do Abel [Ferreira] bater nele, o Abel não vai agredir ninguém. Tudo com medo do cara”, disse o camisa 79.

Assim como Carille, Pepê e Lucas Arcanjo disseram não ter visto o replay do lance. "O pênalti foi uma infelicidade nossa. Não vi o lance ainda, estava ali na hora, mas não consegui ver direito", disse o volante. "Eu não vi ainda, é muito rápido ali. Não sei se houve o toque. Mas o juiz marcou. Eu estava ali, tentei ainda, mas não deu", lamentou o goleiro.

Agora, o próximo compromisso do Vitória é contra o São Paulo no próximo sábado, 9, às 18h30, no Morumbis. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.