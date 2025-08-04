Menu
NÃO GOSTOU!

Abel Ferreira perde a paciência e deixa coletiva após empate; assista

Treinador português demonstra impaciência ao falar sobre clássico com Corinthians após empate com o Vitória

Por Redação

04/08/2025 - 8:00 h
Impaciência de Abel Ferreira domina coletiva após empate com Vitória
Impaciência de Abel Ferreira domina coletiva após empate com Vitória -

O empate por 2 a 2 entre Palmeiras e Vitória, neste domingo, 3, no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão, gerou uma reação inesperada do técnico Abel Ferreira. Durante a coletiva de imprensa após o jogo, o treinador português demonstrou impaciência e encerrou a conversa de forma abrupta, surpreendendo os jornalistas presentes.

Mesmo com a equipe ainda na busca pelos líderes Flamengo e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, e com um confronto decisivo contra o Corinthians pela Copa do Brasil se aproximando, Abel Ferreira se mostrou irritado quando questionado sobre a preparação para o clássico.

"É um jogo extremamente importante para nós. Temos objetivos nesta competição e queremos passar à fase seguinte”, afirmou inicialmente o treinador. Porém, ao ser pressionado sobre o tema, ele elevou o tom: "Esse jogo não é pra mim, é pro Palmeiras. Eu sou funcionário do Palmeiras como todos que estão aqui e quero ganhar como todos que estamos dentro do clube".

Leia Também:

Juazeirense perde pênalti e empata com o América-RN na ida da 2ª fase
Veja como ficou a tabela do Brasileirão após os jogos deste domingo
Osvaldo lamenta empate em casa e cobra equilibrio emocional do Vitória

A insistência de um repórter em relação aos preparativos para o dérbi fez Abel levantar-se de forma ríspida, responder: "A preparação eu vou fazer a partir de agora", e sair rapidamente da sala de entrevistas.

Assista ao video:

Até então, a coletiva transcorria com perguntas respeitosas, focadas no empate com o Vitória e na expectativa para o próximo desafio. A causa exata da irritação do treinador não foi revelada, mas não é a primeira vez que o português protagoniza cenas como essa em território brasileiro.

Agora, o foco do Palmeiras está no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Depois de perder por 1 a 0 na Neo Química Arena, o Verdão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença no Allianz Parque para garantir a classificação no tempo regulamentar. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto um empate ou derrota elimina a equipe.

Tags:

abel ferreira Abel Ferreira clássico Abel Ferreira coletiva Abel Ferreira Palmeiras técnico Abel Ferreira

