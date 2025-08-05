Menu
HOME > ESPORTES
RUIM PARA O LEÃO!

Santos vence Juventude e coloca o Vitória como "porteiro" do Z-4

Resultado positivo do Peixe fez o Vitória perder uma posição na Série A

Por Marcello Góis

05/08/2025 - 7:19 h | Atualizada em 05/08/2025 - 9:21
Neymar e Barreal foram os autores dos gols na vitória do Santos diante do Juventude
Com dois gols de Neymar e atuação iluminada de Gabriel Brazão, o Santos venceu o Juventude por 3 a 1 na noite da última segunda-feira, 4, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O triunfo tirou o Peixe da 18ª para a 15ª colocação, com 18 pontos, três acima do Vasco, que abre o Z-4.

O resultado positivo dos santistas foi ruim para o Vitória, que caiu uma posição na tabela. O Leão da Barra agora é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 18 pontos somados, na 16ª colocação.

Neymar tem atuação brilhante

Desde os primeiros minutos, Neymar foi o destaque da partida. Ele assumiu cobranças, pediu bola, orientou companheiros. Aos 36 minutos, foi recompensado. Após chute cruzado de Alvaro Barreal e rebote do goleiro, empurrou para o gol vazio. Três minutos depois, o próprio Barreal marcou o segundo.

O Juventude até ensaiou uma reação, com Wilker Ángel descontando de cabeça no fim do primeiro tempo. No segundo, o time gaúcho pressionou. Mas esbarrou em Gabriel Brazão, que fez ao menos quatro grandes defesas. No melhor momento dos visitantes, Neymar matou o jogo, após converter pênalti sofrido por Luca Meirelles e selou a vitória santista aos 34 do segundo tempo.

O Santos não vencia há três rodadas. O resultado chega como um respiro num momento de tensão interna, principalmente após os tropeços diante de Mirassol, Internacional e Sport. Agora, com 18 pontos em 18 jogos, o time fecha o primeiro turno fora do Z-4. Ainda sem vencer fora de casa, o Juventude segue na penúltima posição, com os mesmos 11 pontos.

Colossal tem compromisso fora de casa para se afastar da zona

A equipe comandada por Fábio Carille tem uma semana pela frente de preparação visando o compromisso diante do São Paulo, marcado para o próximo sábado, 9, às 18h30, no Morumbi, pela 18ª do Brasileirão. O Leão está há cinco jogos sem perder, num recorte de uma vitória e quatro empates consecutivos.

