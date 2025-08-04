Felipe Freitas mira novo "feito histórico" na Copa do Brasil Feminina

Felipe Freitas, técnico da equipe feminina do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Após se tornar o primeiro clube nordestino a se classificar à próxima fase do Brasileirão Série A1 Feminino na história, o Bahia, comandado pelo técnico Felipe Freitas, volta suas atenções para mais um importante desafio: a Copa do Brasil. A equipe entra em campo nesta quarta-feira, 6, em busca de uma vaga inédita nas oitavas de final da competição nacional.

As Mulheres de Aço enfrentam o Grêmio em jogo único, às 15h no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O confronto promete ser equilibrado, reunindo duas equipes em ascensão no cenário do futebol feminino brasileiro. Felipe Freitas prevê um duelo equilibrado e destaca a importância da preparação e da postura da equipe.

"Será uma partida bem disputada. Sabe-se da qualidade da equipe do Grêmio e sua e tradição na modalidade, mas vamos em busca de fazer uma grande partida, com muita intensidade e inteligência, focando na execução do nosso plano de jogo”, afirmou o treinador.

Em busca de mais

Confiante no trabalho que vem sendo realizado, Freitas também reforçou a força do grupo. “Confio muito nesse grupo de jogadoras, trabalhadoras, dedicadas e vêm demonstrando evolução no dia a dia e nas competições. Assim como foi na Ladies Cup, campeonato baiano e brasileiro, vamos em busca de mais um feito histórico para o clube”, completou.

O Bahia vive um momento de crescimento no futebol feminino. A equipe tricolor foi campeã do estadual de forma invicta na temporada passada e alcançou a final da Ladies Cup neste ano. Agora, o time tenta manter a boa fase e busca novos feitos inéditos.