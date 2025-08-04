Menu
HOME > ESPORTES
SEM O 'MONSTRO'!

Ídolo e capitão do Fluminense será desfalque em jogo contra o Bahia

Zagueiro vai ser baixa do clube carioca nas próximas quatro semanas

Por Lucas Vilas Boas

04/08/2025 - 18:04 h
Thiago Silva em campo pelo Fluminense
Thiago Silva em campo pelo Fluminense -

O Fluminense vai ter um desfalque de peso para o jogo contra o Bahia, marcado para o próximo sábado, 9, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ídolo e capitão do clube carioca, o zagueiro Thiago Silva sofreu uma lesão de grau dois na posterior da coxa direita e vai ser uma baixa do time comandado por Renato Gaúcho.

O camisa 3 do 'Time de Guerreiros' foi substituído na partida contra o Grêmio, marcado pela vitória com gol do atacante Everaldo, ex-Bahia, alegando dores na coxa. Em nota oficial divulgada nas redes sociais nesta segunda-feira, 4, o Fluminense informou que o atleta deve voltar aos gramados em até quatro semanas.

Sem Thiago Silva, o técnico Renato Gaúcho vai ter opções limitadas para escalar o sistema defensivo nas próximas partidas da equipe.

Também sem contar com Ignácio, que se recupera de uma lesão de ligamento colateral medial do joelho, a equipe deve ir a campo com Manoel e Freytes como dupla de zaga e o volante Thiago Santos sendo uma alternativa no banco de reservas.

Thiago Silva em campo pelo Fluminense
Thiago Silva em campo pelo Fluminense | Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O jogo contra o Bahia não é o único duelo importante que o Fluminense vai ter que lidar com desfalques. Antes de encarar o Esquadrão de Aço, a equipe encara o Internacional, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil (vitória por 2 a 1 na ida), e o América de Cali, fora de casa, pela primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no dia 12 de agosto.

x