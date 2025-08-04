PIVETE DE AÇO!
Joia do Bahia com multa de R$ 600 milhões é convocada à Seleção Brasileira
Atacante vai defender o Brasil para os jogos preparatórios para a Copa do Mundo, no Catar
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia mais uma vez será representado na Seleção Brasileira sub-17. Pivete de Aço, o atacante Dell foi convocado para defender a Amarelinha nesta segunda-feira, 4, para os jogos preparatórios para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada em novembro, no Catar.
Dell vai integrar a delegação da Seleção a partir do dia 15 de agosto e terá pela frente dois amistosos contra a Costa Rica, em Florianópolis (SC), que serão disputados nos dias 21, às 16h, no CT Barra Futebol Clube, em Itajaí, e 24, às 11h, no Estádio da Ressacada.
No Grupo H da Copa do Mundo, o Brasil enfrentará Honduras, Indonésia e Zâmbia na fase de grupos. Adversário da vez, a Costa Rica também está no Mundial e integra o Grupo C ao lado de Senegal, Croácia e Emirados Árabes.
Leia Também:
Com uma multa rescisória avaliada em 100 milhões de euros (quase R$ 640 milhões na cotação atual), Dell é uma das principais joias das divisões de base do Bahia. O atacante Ruan Pablo, outra jovem promessa, também é frequentemnte convocado para a Seleção Brasileira sub-17, mas está lesionado de acordo com o técnico Rogério Ceni.
Veja a lista dos convocados:
GOLEIROS
- Gabriel Menegon - Grêmio
- João Pedro - Santos
- Lucas Andrade - Vasco da Gama
LATERAIS
- Angelo Henrique - São Paulo
- Arthur Ryan - Fluminense
- Geovanne Soares - São Paulo
- Derick Campos - Palmeiras
ZAGUEIROS
- Luis Eduardo - Grêmio
- Vitor Hugo - Cruzeiro
- Kauã Prates - Cruzeiro
- Luccas Ramon - Palmeiras
MEIO-CAMPISTAS
- Gustavo Gomes - Athletico-PR
- Felipe Morais - Cruzeiro
- Zé Lucas - Sport
- Luis Felipe - Palmeiras
- Andrey Fernandes - Vasco da Gama
- Tiago Augusto - Grêmio
ATACANTES
- Gabriel Mec - Grêmio
- Pietro Sousa - Cruzeiro
- Dell - Bahia
- David Nogueira - Santos
- Luis Gustavo - Red Bull Bragantino
- Benjamin Santos - Grêmio
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes