PIVETE DE AÇO!

Joia do Bahia com multa de R$ 600 milhões é convocada à Seleção Brasileira

Atacante vai defender o Brasil para os jogos preparatórios para a Copa do Mundo, no Catar

Por Lucas Vilas Boas

04/08/2025 - 18:49 h | Atualizada em 04/08/2025 - 20:02
Dell, atacante do Bahia
Dell, atacante do Bahia -

O Bahia mais uma vez será representado na Seleção Brasileira sub-17. Pivete de Aço, o atacante Dell foi convocado para defender a Amarelinha nesta segunda-feira, 4, para os jogos preparatórios para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada em novembro, no Catar.

Dell vai integrar a delegação da Seleção a partir do dia 15 de agosto e terá pela frente dois amistosos contra a Costa Rica, em Florianópolis (SC), que serão disputados nos dias 21, às 16h, no CT Barra Futebol Clube, em Itajaí, e 24, às 11h, no Estádio da Ressacada.

Dell, atacante do Bahia, com a camisa da Seleção Brasileira
Dell, atacante do Bahia, com a camisa da Seleção Brasileira | Foto: Divulgação

No Grupo H da Copa do Mundo, o Brasil enfrentará Honduras, Indonésia e Zâmbia na fase de grupos. Adversário da vez, a Costa Rica também está no Mundial e integra o Grupo C ao lado de Senegal, Croácia e Emirados Árabes.

Com uma multa rescisória avaliada em 100 milhões de euros (quase R$ 640 milhões na cotação atual), Dell é uma das principais joias das divisões de base do Bahia. O atacante Ruan Pablo, outra jovem promessa, também é frequentemnte convocado para a Seleção Brasileira sub-17, mas está lesionado de acordo com o técnico Rogério Ceni.

Veja a lista dos convocados:

GOLEIROS

  • Gabriel Menegon - Grêmio
  • João Pedro - Santos
  • Lucas Andrade - Vasco da Gama

LATERAIS

  • Angelo Henrique - São Paulo
  • Arthur Ryan - Fluminense
  • Geovanne Soares - São Paulo
  • Derick Campos - Palmeiras

ZAGUEIROS

  • Luis Eduardo - Grêmio
  • Vitor Hugo - Cruzeiro
  • Kauã Prates - Cruzeiro
  • Luccas Ramon - Palmeiras

MEIO-CAMPISTAS

  • Gustavo Gomes - Athletico-PR
  • Felipe Morais - Cruzeiro
  • Zé Lucas - Sport
  • Luis Felipe - Palmeiras
  • Andrey Fernandes - Vasco da Gama
  • Tiago Augusto - Grêmio

ATACANTES

  • Gabriel Mec - Grêmio
  • Pietro Sousa - Cruzeiro
  • Dell - Bahia
  • David Nogueira - Santos
  • Luis Gustavo - Red Bull Bragantino
  • Benjamin Santos - Grêmio

