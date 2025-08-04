Bahia tem concorrência de clubes da Série A por atacante argentino

Mateo Sanabria, cotado pelo Bahia - Foto: Reprodução I X

O mercado está aberto, e a torcida tricolor vem pedindo muito por reforços - o Bahia ouviu. Aproveitando a janela de transferências, o Esquadrão está negociando por um argentino que disputou o Mundial de Clubes em junho deste ano, enquanto disputa com outros clubes da Série A pelo mesmo jogador.

O nome em questão é Mateo Sanabria, atacante de 21 anos que atualmente joga pelo Al Ain, clube dos Emirados Árabes que jogou a Copa do Mundo de Clubes. Revelado no Lanús, da Argentina, o jovem chegou a jogar na base da Albiceleste quando era mais novo.

O interesse por Mateo vem da necessidade por um ponta, que vem se intensificando cada vez mais à medida que as lesões vão escalonando. Agora, Erick Pulga e Tiago estão lesionados, deixando o ataque do Bahia nas mãos de Lucho Rodríguez, Willian José, Ademir e Kayky.

Ceni já mencionou diversas vezes que, apesar dos pedidos da torcida por um novo goleiro e movimentações do tricolor no mercado em busca de alguém para o gol, a prioridade do Bahia atualmente é um reforço para o lado esquerdo do ataque, monopolizado por Pulga.

É justamente aí onde o Bahia tem sentido mais o desfalque sofrido contra o Retrô pela Copa do Brasil por lesão muscular. Desde então, quem assumiu o lugar de Pulga foi Iago Borduchi, lateral reaproveitado como atacante contra o Sport pela 18ª rodada do Brasileirão.

Na Série A, o Cruzeiro teria procurado o argentino, desistindo pelo alto custo. Além disso, o Corinthians também teria ido em busca de Mateo, sem nada certo até aqui. Por isso, o Bahia busca deixar a negociação mais silenciosa, para não chamar atenção de outros clubes e aumentar os valores. Desde o Mundial, inclusive, Mateo aumentou seu preço, assim como a concorrência pelo jogador.