Bahia faz proposta por atacante argentino; saiba quem é

O Bahia fez proposta por Mateo Sanabria, ponta argentino de 21 anos que atua no Al-Ain - Foto: Icon Sport

O Bahia fez uma proposta para contratar o ponta-esquerda Mateo Sanabria, do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O argentino, de 21 anos, chegaria ao Esquadrão por empréstimo de um ano, com opção de compra, para reforçar as beiradas do setor de ataque. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Portal A TARDE.

Ainda conforme revelado por Merlo, o Al-Ain já tem uma proposta do Esquadrão em mãos, e o jogador já manifestou ao clube sua intenção de seguir rumo ao Brasil.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

🚨[EXCLUSIVO] Bahía abrió negociaciones y ya hizo una oferta formal por Mateo Sanabria.

*️⃣Es un préstamo con cargo por un año y con una opción de compra. El argentino ya le hizo saber al Al Ain sus intenciones de marcharse a Brasil. pic.twitter.com/PrcG0CNRLo — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 4, 2025

A contratação de Sanabria reforçaria o que o técnico Rogério Ceni tem enfatizado durante as últimas coletivas: o Bahia está em busca de um jogador de beirada. O desejo pela chegada de um atleta com características semelhantes às de Pulga e Ademir existe desde antes da lesão do camisa 16, mas a necessidade ficou ainda mais evidente após o ocorrido.

“Estamos tentando trazer jogadores. Desde antes da lesão do Pulga eu falo dessa situação, sabemos que precisamos. Mas o mercado está muito caro, é difícil conseguir essa peça sem estourar o orçamento. Mas estamos tentando”, afirmou o comandante tricolor.

O que nos falta mesmo é essa peça para o lugar do Pulga revelou Rogério Ceni - técnico do Bahia

Quem é Mateo Sanabria?

Mateo Sanabria é um ponta-esquerda/meia-atacante argentino que estreou pelo Lanús, da primeira divisão argentina, em 2022, aos 18 anos. Na sua primeira temporada como profissional, fez 22 jogos.

Na temporada seguinte, foi emprestado ao Central Córdoba, onde atuou entre 2023 e 2024 e ganhou notoriedade usando a camisa 10. Fez ainda quatro jogos no retorno ao Lanús antes de ser contratado pelo Al-Ain, então comandado por Leonardo Jardim.

O clube dos Emirados Árabes pagou cerca de 4 milhões de euros pelo jogador em agosto de 2024. Por lá, até o momento, disputou 33 jogos, com seis gols e duas assistências.