Bahia tenta encerrar jejum de vitórias em Recife contra o Retrô

Bahia enfrenta o Retrô pela Copa do Brasil tentando vencer em Recife pela primeira vez desde 2022, quando superou o Náutico na Série B - Foto: Bruno Queiroz / EC Bahia

Em meio à chamada “semana pernambucana”, com compromissos contra adversários do estado tanto pelo Campeonato Brasileiro quanto pela Copa do Brasil, o Bahia tenta encerrar mais um jejum atuando fora de casa em Recife.

No último sábado, 2, o Esquadrão enfrentou o Sport, na Ilha do Retiro, tentando pôr fim a um tabu de 15 anos sem vencer o rival pernambucano em seus domínios. No entanto, o Tricolor não saiu do 0 a 0 e voltou a Salvador com apenas um ponto na bagagem.

Agora, nesta quarta-feira, 6, o time comandado por Rogério Ceni retorna à capital pernambucana, desta vez para encarar o Retrô, na Arena Pernambuco, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O confronto será mais uma oportunidade para o Bahia voltar a vencer em solo recifense, feito que não acontece há três anos. A última vitória tricolor em Recife foi em 2022, diante do Náutico, no estádio dos Aflitos, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Bahia vivia uma realidade bastante diferente da atual.

A vitória veio com gol solitário de Douglas Borel, que protagonizou uma cena inusitada: na comemoração, o lateral-direito tirou a camisa, levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso, sendo cobrado pelos companheiros pela desatenção.

Antes desse triunfo sobre o Náutico, o Tricolor de Aço havia vencido em Recife pela última vez em 2019, quando superou o Santa Cruz por 3 a 1 na Arena Pernambuco, justamente o palco do duelo desta quarta-feira contra o Retrô, pela Copa do Brasil.

Após a vitória contra o Timbu em 2022, o Bahia voltou à capital pernambucana outras três vezes, todas contra o Sport — incluindo o jogo do último sábado. Uma dessas partidas é lembrada com pesar pela torcida tricolor: em 2023, ainda sob o comando de Renato Paiva, no início da gestão do Grupo City, o Bahia sofreu uma dura derrota por 6 a 0 na Ilha do Retiro.

Remanescentes tricolores

O elenco tricolor de 2025 possui dois atletas que estiveram em campo no último triunfo do Bahia em Recife: Danilo Fernandes e Rezende.