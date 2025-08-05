Menu
HOME > ESPORTES
BAHIA

Profissionais do Bahia integram comissão da Seleção Brasileira Sub-20

Massagista e fisioterapeuta do Bahia são convocados para amistosos da Seleção Sub-20 contra o Paraguai

Por Redação

05/08/2025 - 13:00 h
Fisioterapeuta e massagista do Bahia foram convocados para integrar a comissão da Seleção Brasileira Sub-20 nos amistosos contra o Paraguai, em agosto
O trabalho de bastidores do Bahia segue ganhando reconhecimento nacional. Dois integrantes do staff tricolor foram convocados para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-20 nos amistosos contra o Paraguai, que serão disputados nos dias 8 e 11 de agosto, em Assunção.

O massagista Fabinho e o fisioterapeuta José Dourado Neto farão parte da equipe que auxiliará o grupo comandado pela CBF nos testes preparatórios para a última convocação antes da Copa do Mundo da categoria.

Bahia tenta manter tabu que já dura 20 anos na Copa do Brasil
Bahia mira Libertadores, mas enfrenta obstáculos no mercado de transferências
Entenda por que Bahia segue com atrasos e Vitória fecha 1º turno

Com o compromisso junto à Seleção, os profissionais desfalcarão o Bahia nas partidas contra o Retrô, pela Copa do Brasil, e contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Fredi foi convocado, mas não vai jogar

Oriundo da base tricolor, o jovem Fredi, de 19 anos, tem sido cada vez mais visto pelo técnico Rogério Ceni, tendo sido convocado algumas vezes na escalação do time principal do Esquadrão neste ano.

Agora, Fredi recebeu a tão sonhada convocação da Confederação Brasileira de Futebol para integrar a Seleção Brasileira sub-20, e infelizmente, não poderá ir. Ocupando vaga na pré-lista para os amistosos com o Paraguai, Fredi foi assunto de conversa entre o Bahia e a CBF, averiguando a liberação do atleta.

No entanto, a ida de Lippert não será possível. Em uma descida que fez ao time sub-20 para ajudar contra o Botafogo, Fredi se lesionou, enquanto tentava ajudar o clube a sair do rebaixamento na penúltima rodada do Brasileirão. Ainda não recuperado da lesão, Fredi não pôde aceitar o convite da CBF, precisando seguir em tratamento.

Bahia convocação Copa do Mundo sub-20 fisioterapeuta Futebol selecao sub 20

