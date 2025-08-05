Profissionais do Bahia integram comissão da Seleção Brasileira Sub-20

Fisioterapeuta e massagista do Bahia foram convocados para integrar a comissão da Seleção Brasileira Sub-20 nos amistosos contra o Paraguai, em agosto - Foto: Divulgação / EC Bahia

O trabalho de bastidores do Bahia segue ganhando reconhecimento nacional. Dois integrantes do staff tricolor foram convocados para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-20 nos amistosos contra o Paraguai, que serão disputados nos dias 8 e 11 de agosto, em Assunção.

O massagista Fabinho e o fisioterapeuta José Dourado Neto farão parte da equipe que auxiliará o grupo comandado pela CBF nos testes preparatórios para a última convocação antes da Copa do Mundo da categoria.

Com o compromisso junto à Seleção, os profissionais desfalcarão o Bahia nas partidas contra o Retrô, pela Copa do Brasil, e contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Fredi foi convocado, mas não vai jogar

Oriundo da base tricolor, o jovem Fredi, de 19 anos, tem sido cada vez mais visto pelo técnico Rogério Ceni, tendo sido convocado algumas vezes na escalação do time principal do Esquadrão neste ano.

Agora, Fredi recebeu a tão sonhada convocação da Confederação Brasileira de Futebol para integrar a Seleção Brasileira sub-20, e infelizmente, não poderá ir. Ocupando vaga na pré-lista para os amistosos com o Paraguai, Fredi foi assunto de conversa entre o Bahia e a CBF, averiguando a liberação do atleta.

No entanto, a ida de Lippert não será possível. Em uma descida que fez ao time sub-20 para ajudar contra o Botafogo, Fredi se lesionou, enquanto tentava ajudar o clube a sair do rebaixamento na penúltima rodada do Brasileirão. Ainda não recuperado da lesão, Fredi não pôde aceitar o convite da CBF, precisando seguir em tratamento.