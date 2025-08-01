Fredi Lippert sente o gosto da Seleção, mas lesão adia sonho

Fredi Lippert pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Uma das metas da vida de todo jogador é chegar à Seleção do seu país - e para o zagueiro Fredi Lippert, do Bahia, a oportunidade bateu na porta, mas não entrou. Vindo da base tricolor, o jovem de 19 anos tem sido cada vez mais visto pelo técnico Rogério Ceni, tendo sido convocado algumas vezes na escalação do time principal do Esquadrão neste ano.

Agora, Fredi recebeu a tão sonhada convocação da Confederação Brasileira de Futebol para integrar a Seleção Brasileira sub-20, e infelizmente, não poderá ir. Ocupando vaga na pré-lista para os amistosos com o Paraguai, Fredi foi assunto de conversa entre o Bahia e a CBF, averiguando a liberação do atleta.

No entanto, a ida de Lippert não será possível. Em uma descida que fez ao time sub-20 para ajudar contra o Botafogo, Fredi se lesionou, enquanto tentava ajudar o clube a sair do rebaixamento na penúltima rodada do Brasileirão. Ainda não recuperado da lesão, Fredi não pôde aceitar o convite da CBF, precisando seguir em tratamento.

Lippert chegou ao Bahia em 2020, aos 14 anos, e desde então cresceu muito no clube. Subindo ao time titular em algumas oportunidades, o menino tem mais dois anos de renovação de contrato com o clube, até dezembro de 2027, e vem sendo conhecido pela torcida tricolor.