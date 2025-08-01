Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUASE

Fredi Lippert sente o gosto da Seleção, mas lesão adia sonho

O zagueiro do Bahia foi convocado pela CBF para a Seleção Brasileira sub-20, mas não pôde atender ao chamado pela lesão contra o Botafogo

Por Marina Branco

01/08/2025 - 10:23 h
Fredi Lippert pelo Bahia
Fredi Lippert pelo Bahia -

Uma das metas da vida de todo jogador é chegar à Seleção do seu país - e para o zagueiro Fredi Lippert, do Bahia, a oportunidade bateu na porta, mas não entrou. Vindo da base tricolor, o jovem de 19 anos tem sido cada vez mais visto pelo técnico Rogério Ceni, tendo sido convocado algumas vezes na escalação do time principal do Esquadrão neste ano.

Agora, Fredi recebeu a tão sonhada convocação da Confederação Brasileira de Futebol para integrar a Seleção Brasileira sub-20, e infelizmente, não poderá ir. Ocupando vaga na pré-lista para os amistosos com o Paraguai, Fredi foi assunto de conversa entre o Bahia e a CBF, averiguando a liberação do atleta.

Leia Também:

Bahia x Sport: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Adversário do Bahia, Sport está a um jogo de marca negativa mundial
Enquete: qual deve ser o trio de ataque do Bahia contra o Sport?

No entanto, a ida de Lippert não será possível. Em uma descida que fez ao time sub-20 para ajudar contra o Botafogo, Fredi se lesionou, enquanto tentava ajudar o clube a sair do rebaixamento na penúltima rodada do Brasileirão. Ainda não recuperado da lesão, Fredi não pôde aceitar o convite da CBF, precisando seguir em tratamento.

Lippert chegou ao Bahia em 2020, aos 14 anos, e desde então cresceu muito no clube. Subindo ao time titular em algumas oportunidades, o menino tem mais dois anos de renovação de contrato com o clube, até dezembro de 2027, e vem sendo conhecido pela torcida tricolor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EC Bahia Fredi Lippert seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fredi Lippert pelo Bahia
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Fredi Lippert pelo Bahia
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Fredi Lippert pelo Bahia
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Fredi Lippert pelo Bahia
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x