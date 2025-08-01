Menu
BRASILEIRÃO

Bahia x Sport: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Os times se enfrentam neste sábado, 2, às 16h, pela 18ª rodada do Brasileirão

Por Marina Branco

01/08/2025 - 9:02 h
O Bahia encara o Sport pela 18ª rodada do Brasileirão
O Bahia encara o Sport pela 18ª rodada do Brasileirão -

Um gol de vantagem para a volta das oitavas da Copa do Brasil, e as atenções de volta ao Brasileirão para o Bahia, com o próximo adversário chegando em condições ruins. Único clube dentre os 124 das séries A, B, C e D a não vencer nenhum jogo na temporada até aqui, o Sport encara o Tricolor em casa, na Ilha do Retiro, em Recife, neste sábado, 2, às 16h pela 18ª rodada do Brasileirão.

De um lado, o Bahia já no G-4 com dois jogos a menos e a mira na vice-liderança, embalado pelos 3 a 0 contra o Juventude na rodada anterior. Do outro, 15 partidas sem vencer para o Sport, que acumula somente cinco pontos e ocupa cadeira cativa na última posição da tabela e zona de rebaixamento.

Até aqui, os dois clubes já se encontraram 61 vezes, sendo a última na Copa do Nordeste do ano passado, em que o Bahia venceu por 2 a 1. No geral, foram 26 triunfos para o Tricolor, 20 para o Rubro-Negro e 15 empates.

Transmissão

A partida será transmitida no streaming pelo Premiere.

Prováveis escalações

No Sport, Lucas Lima está suspenso, e Sérgio Oliveira e Diogo Hereda estão no departamento médico. O do Bahia segue cheio - Tiago, Kanu, Erick e Fredi Lippert seguem por lá, com a chegada de Erick Pulga depois de sentir a coxa contra o Retrô na última quarta-feira, 30.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kévyson; Rivera, Zé Lucas e Matheusinho; Barletta, Derick Lacerda e Ignacio Ramírez. Técnico: Daniel Paulista.

Bahia: Ronaldo (Marcos Felipe); Gabriel Xavier, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Lucho Rodríguez e Cauly. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistente 1: Michael Stanislau (RS)
  • Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
  • Quarto árbitro: Iudiney Cesar Rocha E Silva (PI)
  • VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

