Bahia encara o único time sem vencer nas quatro divisões do Brasileiro

Lucas Lima pelo Sport - Foto: Paulo Paiva I Sport

As coisas vem dando certo para o Bahia - 3 a 0 no Juventude, G-4 do Brasileirão, 3 a 2 no Retrô e vantagem na volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Até aqui, tudo bem para o Esquadrão que enfrenta seu próximo adversário neste sábado, 2, fora de casa, no Adelmar da Costa Carvalho pela 18ª rodada do Brasileiro. Sobre o outro time, no entanto, não se pode dizer o mesmo.

O Sport, de Pernambuco, vem vivendo uma fase dificílima em sua história. O clube é o único entre os 124 times disputando as séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro que ainda não venceu nenhum adversário na temporada. Ocupando cadeira cativa na última posição da primeira divisão, o Leão já está há 15 jogos sem vencer no Brasileirão.

As estatísticas expressam um dos piores inícios da história do Campeonato Brasileiro, o que resultou até em visita da organizada no CT do clube, cobrando uma melhora na situação. Na época, o time ainda não era nem mesmo o único a não vencer, já que o Penedense, de Alagoas, não tinha vendico na Série D.

No entanto, no último domingo, 27, o Penedense levou a melhor em cima do Barcelona de Ilhéus na quarta divisão, por 1 a 0, quebrando a estatística na última rodada do Brasileirão em que acumulou oito pontos ao longo de 14 jogos.

O Sport consegue estar ainda pior do que o ex-empatado. Até aqui, foram apenas cinco pontos em quinze jogos, seis pontos a menos do que o Juventude, clube na 19ª posição da tabela. Com o rebaixamento quase certo, o Leão recebe a próxima missão contra o Bahia, que acumula 28 pontos e ocupa a quarta posição.

Caso perca contra o Bahia, o Sport empata com o Avaí como segundo pior início da história do Brasileirão, com o clube ficando 16 jogos sem vencer em 2019 e terminando rebaixado na última posição da tabela. Para se tornar o pior início de todos, o Sport precisa passar mais quatro jogos sem vencer, igualando a Chapecoense em 2021.

Campanha do Sport

Tudo começou contra o São Paulo, na primeira rodada, ficando no zero a zero. Logo em seguida, a primeira derrota - 2 a 1 para o Palmeiras em cima do Sport. A partir de então, o Leão se acostumou a perder, levando 3 a 1 contra o Vasco, 1 a 0 para o Bragantino e 2 a 1 contra o Corinthians.

O primeiro respiro chegou em abril, contra o Fortaleza, na partida que teve o Sport jogando com um a mais em campo e um zero a zero no placar final. Em seguida, Fluminense, vencendo por 2 a 1, e logo depois, sonoros 4 a 0 do Cruzeiro em cima do Sport.

A sequência sem vencer continuou: Ceará vence por 2 a 0, e Internacional repete o feito do Fortaleza, levando um vermelho e terminando em empate por 1 a 1. A próxima derrota veio para o Mirassol, recém-chegado na Série A, por 1 a 0.

Com a partida contra o Flamengo adiada, foi a vez do Juventude vencer o Sport por 2 a 0, seguido de mais um adiamento do jogo com o Atlético-MG.Os três jogos mais recentes fecham com um 1 a 0 do Botafogo, um empate em 2 a 2 do Vitória e, por fim, outro 2 a 2 com cartão vermelho no time adversário com o Santos.

O próximo na fila é, então, o Bahia, com a missão de vencer o time que menos vence na tabela e usar os três pontos para encostar na vice-liderança da competição.