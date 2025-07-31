Acevedo desfalca o Bahia no jogo de volta contra o Retrô; confira

Nico Acevedo, volante do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Peça importante no elenco do Bahia, o volante Nicolás Acevedo está fora do próximo jogo pela Copa do Brasil. O uruguaio foi suspenso com três cartões amarelos e por isso será desfalque no duelo de volta contra o Retrô, na próxima quarta-feira, 6.

Titular do Esquadrão nas três partidas pelo principal mata-mata nacional, Acevedo foi advertido aos 32 minutos do triunfo diante dos pernambucanos, nesta última quarta, 3, por cometer falta no atacante Iba Ly.

Com a ausência do volante uruguaio, o técnico Rogério Ceni pode voltar com Caio Alexandre, habitual dono da posição em compromissos do time titular, ou até abrir espaço para o jovem Jota, volante formado nas divisões de base do clube.

Sem Acevedo, o Bahia encara o Retrô às 19h30 da próxima quarta-feira, na Arena Pernambuco. O jogo é válido pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.