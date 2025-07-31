COPA DO BRASIL
Acevedo desfalca o Bahia no jogo de volta contra o Retrô; confira
Volante uruguaio não poderá participar da segunda partida contra os pernambucanos
Por João Grassi
Peça importante no elenco do Bahia, o volante Nicolás Acevedo está fora do próximo jogo pela Copa do Brasil. O uruguaio foi suspenso com três cartões amarelos e por isso será desfalque no duelo de volta contra o Retrô, na próxima quarta-feira, 6.
Titular do Esquadrão nas três partidas pelo principal mata-mata nacional, Acevedo foi advertido aos 32 minutos do triunfo diante dos pernambucanos, nesta última quarta, 3, por cometer falta no atacante Iba Ly.
Com a ausência do volante uruguaio, o técnico Rogério Ceni pode voltar com Caio Alexandre, habitual dono da posição em compromissos do time titular, ou até abrir espaço para o jovem Jota, volante formado nas divisões de base do clube.
Sem Acevedo, o Bahia encara o Retrô às 19h30 da próxima quarta-feira, na Arena Pernambuco. O jogo é válido pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
