A fórmula de Ceni: Lucho desencanta na posição que sempre se destacou

Com o fim do jejum de gols, Lucho Rodríguez reassume a posição de destaque no Bahia. Seus dois gols contra o Retrô vieram da função que o consagrou, validando a visão do técnico Rogério Ceni - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após quatro longos meses, o atacante Luciano “Lucho” Rodríguez finalmente desencantou e voltou a marcar com a camisa do Bahia. Na noite desta quarta-feira, 30, saíram dos pés do uruguaio os dois primeiros gols do Esquadrão no triunfo por 3 a 2 sobre o Retrô, em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Com a seca de gols encerrada, depois de balançar as redes contra Juventude e Retrô, o técnico Rogério Ceni destacou, durante a coletiva após a partida, que os gols do atacante uruguaio foram oriundos de jogadas pelo centro.

A declaração remete à revelação que Lucho havia feito a respeito do desejo de voltar a atuar pelos lados do campo, em meio ao período de jejum. Na ocasião, o jogador afirmou que gostaria de jogar pela ponta: “Gostaria de voltar à minha posição de origem, que foi onde tive melhor desempenho”.

Visando recuperar a confiança do atleta, Ceni acatou o pedido, mas foi novamente atuando na mesma função em que se destacou na temporada passada e no início deste ano que Luciano Rodríguez voltou a brilhar com a camisa tricolor: “Ele está fazendo a mesma função de antes [...] Hoje o Lucho não fez nada de novo, mas os gols saíram”.

Os três gols que ele marcou foram jogando na posição em que já vinha atuando comentou Ceni - destacando que o melhor aproveitamento de Lucho é pelo meio

Contudo, apesar de o atacante uruguaio ter voltado a marcar atuando na mesma função de antes, e da preferência do treinador em escalá-lo pelo centro — “Lucho não é ponta, é um segundo atacante, um nove que ataca espaço” —, a utilização de Luciano Rodríguez pelas beiradas não está descartada, principalmente por conta da lesão de Erick Pulga.

Também durante a coletiva, Ceni frisou que, pelos lados do campo, não é fácil para ele competir com Ademir e Kayky, mas que o jogador treinou na função, e que a escolha será feita de acordo com as possibilidades: “Podemos até improvisar o Lucho lá, mas são características muito diferentes”.

Próximo jogo

Atuando pelo centro ou pelas beiradas, o importante é que Lucho Rodríguez desencantou e pode ser uma peça importante no próximo duelo do Bahia, neste sábado, 2, contra o Sport, às 16h, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.