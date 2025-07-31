Ceni destaca queda emocional do Bahia após falha do goleiro Ronaldo

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Mais uma vez, a meta do Bahia voltou a ser motivo de preocupação. No triunfo por 3 a 2 sobre o Retrô, nesta quarta-feira, 30, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o goleiro Ronaldo cometeu uma falha no primeiro gol do adversário — reforçando a instabilidade que já vinha sendo apontado pela torcida desde os erros anteriores de Marcos Felipe.

Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Rogério Ceni foi questionado sobre a possibilidade do clube buscar um novo goleiro no mercado de transferências — algo que, nos bastidores, já vem sendo discutido. Recentemente, o Esquadrão tentou a contratação do costa-riquenho Patrick Sequeira, do Casa Pia, de Portugal, mas as tratativas ainda não avançaram.

"Se fosse pela especulação, a gente já teria uns cinco goleiros aqui. O lance é uma infelicidade. E antes teve uma tomada de decisão errada, Gabriel poderia ter feito um passe melhor, depois o Ramos Mingo. Ronaldo poderia ter tido um pouco mais de calma, tentou um passe muito arriscado, deu azar", disse o treinador.

"O gol desestabilizou o time um pouco naquele momento, perdemos ali dez minutos de concentração. Temos que continuar trabalhando, vamos tentar fazer nosso melhor, eles tentam também. Ninguém trabalha para errar. Temos que apoiar os atletas que estão em campo", completou.

Depois de viver um jejum de 24 jogos sem marcar, Luciano Rodríguez parece ter finalmente virado a chave e, com três gols nos últimos dois jogos, o uruguaio voltou a sorrir com a camisa do Bahia. Para o técnico Rogério Ceni, portanto, a retomada do bom momento tem relação direta com o retorno do atacante à função que mais desempenhou: a de centroavante.

"Os três gols que ele (Lucho) fez nos últimos jogos foram jogando na posição que ele vinha jogando (centroavante). Mas é natural quando um atleta jovem principalmente quando ele sai do seu país, ele também não é uma pessoa tão extrovertida, ele é mais introvertido e, como temos outros estrangeiros, conversa muito com o Michel (Araújo), o Nico (Acevedo), mas ele não deixa de se esforçar", disse o técnico.

Ceni também ressaltou a importância da pressão ofensiva exercida por Lucho, especialmente na origem do segundo gol contra o Retrô, quando o camisa 17 roubou a bola no ataque e 'fuzilou' para o fundo das redes. Com as mais novas contribuições, o uruguaio igualou Willian José na artilharia do Tricolor na temporada com dez gols marcados.

"Uma das grandes valências dele é a pressão de bola que ele faz na saída de jogo e foi através disso que ele conseguiu sozinho fazer o gol e jogando de 9. Mas como ele é jovem, sai do país, vai para o Uruguai, se sente melhor, também vem a confusão na cabeça dele, do que pedem para ele na seleção uruguaia. Nos dois jogos ele fez mais gols do que nos últimos 20 e jogando na mesma função que ele jogava no ano passado", concluiu.

Com o triunfo, o Bahia garantiu a vantagem do empate para o jogo de volta contra o Retrô, marcado para a próxima quarta-feira, 6, às 19h30, na Arena Pernambuco, em Recife.

Antes disso, a equipe comandada por Rogério Ceni volta a campo no sábado, 2, às 16h, para enfrentar o Sport, também na capital pernambucana, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.