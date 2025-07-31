Dor de cabeça para Ceni: Bahia vence Retrô, mas perde Pulga

Vitória do Bahia sobre o Retrô na Copa do Brasil foi ofuscada pela lesão de Erick Pulga. Saiba o que Rogério Ceni disse sobre a situação e a preocupação para os próximos jogos. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia venceu o Retrô nesta quarta-feira, 30, mas a noite ficou longe do desejado pela torcida tricolor. No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, o Esquadrão superou o adversário pernambucano, mas sofreu mais do que o esperado, vencendo por “apenas” 3 a 2 — deixando o confronto em aberto — e ainda sofreu uma baixa importante: Erick Pulga.

Para a partida, o técnico Rogério Ceni entrou em campo com uma equipe bastante modificada, visando a preservação de alguns atletas, dar mais minutos a outros e, principalmente, evitar lesões. Contudo, o “tiro saiu pela culatra”, e o atacante Erick Pulga — que havia entrado no decorrer da segunda etapa — deixou o campo com apenas 13 minutos jogados.

Segundo informado pelo clube, o jogador sentiu um desconforto na coxa e será reavaliado nesta quinta-feira, 31, durante a reapresentação do grupo. Após o apito final, o treinador tricolor justificou a opção pelo time misto, citando a lesão de Pulga como exemplo.

“Acho que o Pulga é um bom exemplo. Quem sabe teríamos dois ou três lesionados. Para esse jogo, [os titulares] até aguentariam, mas vai jogar lá em Recife depois das quatro da tarde para ver se compete de igual para igual. Essas coisas são científicas, o Pulga é um exemplo”, explicou o treinador.

Ainda durante a coletiva, Ceni também destacou a alta carga de partidas para esclarecer as mudanças: “A gente joga domingo, quarta e sábado. Se a gente usa mais titulares hoje, no sábado vamos sofrer muito mais. O elenco é feito para usar os jogadores”.

É melhor tirar o jogador de uma partida do que perdê-lo por lesão durante um mês comentou Ceni - usando Pulga - 3º jogador com mais minutos pelo Bahia - como exemplo

O técnico também revelou que dificilmente Pulga será relacionado contra o Sport, neste sábado, 2, às 16h, na Ilha do Retiro, e demonstrou preocupação com a ausência do atleta em outras partidas. Para o treinador, o elenco está entrando no limite: “Sobre a lesão, não sei qual é o grau. Amanhã (hoje) vamos fazer exames. Na quinta ou sexta-feira, devemos saber quanto tempo ele vai ficar fora”.

“Espero que não seja nada grave, mas é pouco provável tê-lo contra o Sport. As opções vão encurtando. Está começando a ficar no limite, mas vamos tentando buscar soluções para o que vai acontecendo. Vamos buscar uma solução para o lugar do Pulga contra o Sport e, possivelmente, para outras rodadas”, afirmou Rogério Ceni.

O treinador também deu indícios do que deverá fazer com a ausência de Pulga: “Vamos buscar uma solução, uma improvisação de algum atleta que goste de jogar na direita. Podemos mudar o sistema”, garantiu o comandante tricolor.

Segundo o comandante, o atacante Lucho Rodríguez poderá ser improvisado na posição. "Podemos até improvisar o Lucho lá, mas são características muito diferentes", comentou. Em meio ao período que ficou sem marcar gols, o uruguaio revelou o desejo de voltar a atuar pelos lados.

Próximo jogo

Com ou sem Pulga, o Bahia volta a campo neste sábado, 2, às 16h, na Ilha do Retiro, contra o Sport, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Rogério Ceni deve mandar a campo o que tem de melhor, visando conquistar três pontos importantes para se manter no G-4 da competição.