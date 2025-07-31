Garçom tricolor: Ademir supera 2024 e alcança melhor marca da carreira

Ademir vive a temporada mais “garçom” da carreira. Com 9 assistências em 35 jogos, o atacante do Bahia já superou seus números de 2024 e lidera o elenco em passes para gol - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Entre altos e baixos, o atacante Ademir vem se destacando com a camisa do Bahia. Em 2025, nenhum jogador do elenco azul, vermelho e branco deu mais passes para gol do que o camisa 7. Ao todo, após a assistência para Willian José no triunfo por 3 a 2 sobre o Retrô, nesta quarta-feira, 30, o jogador alcançou sua 9ª assistência na temporada — a melhor marca de sua carreira.

Profissional há dez anos, Ademir nunca viveu um ano tão “garçom” quanto em 2025. Na temporada passada, inclusive, o camisa 7 já havia alcançado seu número mais expressivo de assistências, quando distribuiu oito passes para gol. Contudo, o atleta já superou essa marca na atual temporada, mas com 20 jogos a menos: 55, contra 35 jogos, respectivamente.

Veja as três temporadas mais ‘assistentes’ de Ademir:

1º lugar: Bahia 2025 – 9 assistências em 35 jogos (temporada em curso);

2º lugar: Bahia 2024 – 8 assistências em 55 jogos;

3º lugar: América-MG 2021 – 5 assistências em 44 jogos.

O primeiro jogo de Ademir na temporada, inclusive, já dava indícios de que 2025 poderia ser o ano em que o jogador mais “serviria” seus companheiros. Em janeiro, no triunfo do Bahia por 4 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, o atacante tricolor distribuiu impressionantes três assistências em uma única partida. Além disso, cobrou a falta que originou o gol contra, participando, assim, dos quatro tentos tricolores.

Vivendo um ano de “garçom”, Ademir tem grandes chances de superar os números obtidos na temporada passada com a camisa do Bahia. Em 2024, ele contribuiu com seis gols e oito assistências, alcançando 14 participações em gols. Já na atual temporada, somadas as nove assistências, o camisa 7 possui 12 participações, uma vez que já balançou as redes três vezes.

Vale ressaltar que a temporada com o maior número de participações em gols do atacante foi em 2021, quando marcou 15 vezes e distribuiu cinco passes para gol, alcançando a marca de 20 participações em gol.

Nem sempre a relação com a torcida foi boa

Se hoje a torcida tricolor está em lua de mel com o atacante Ademir, há dois anos a relação não era tão bonita assim. Em 2023, em meio a chances concretas de um novo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o camisa 7 foi um dos alvos durante um ‘protesto’ da torcida do Bahia.

Na ocasião, o atleta foi ameaçado de morte. Em imagens que circularam nas redes sociais, o atacante, juntamente com os zagueiros Vitor Hugo e Kanu, o lateral-direito Cicinho, o atacante Everaldo e o diretor-executivo Carlos Santoro, apareceu em fotografias coladas em sacos plásticos pretos, que remetiam a cadáveres.

O protesto — se é assim que pode ser classificado — aconteceu após o Bahia perder para o América-MG na penúltima rodada daquela edição do Brasileirão, praticamente selando o rebaixamento tricolor. No entanto, contrariando as expectativas, o Esquadrão escapou do descenso após vencer o Atlético-MG na última rodada e contar com uma combinação de resultados. O atacante, inclusive, marcou um gol naquele jogo.

Após aquele fatídico episódio, Ademir reatou sua relação com a torcida tricolor e, apesar de alguns desafetos na trajetória, tornou-se um dos xodós da torcida do Bahia por sua postura dentro de campo.