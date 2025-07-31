Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Ídolo da torcida do Bahia é anunciado por clube da Série A

Vina está de volta ao Ceará após duas temporadas na Arábia Saudita

Por Redação

31/07/2025 - 12:36 h
O Ceará oficializou o retorno de Vina, ex-Bahia, como reforço para a Série A. Meia jogou no futebol árabe e é ídolo recente da torcida alvinegra.
O Ceará oficializou o retorno de Vina, ex-Bahia, como reforço para a Série A. Meia jogou no futebol árabe e é ídolo recente da torcida alvinegra. -

O Ceará anunciou nesta quinta-feira, 31, por meio de suas redes sociais, o retorno do meia Vina, ex-Bahia, como reforço para a sequência da temporada. Ídolo recente do clube, o jogador volta após passagem pelo futebol árabe e é a primeira contratação do Vozão nesta janela de transferências.

Imagem ilustrativa da imagem Ídolo da torcida do Bahia é anunciado por clube da Série A
| Foto: Reprodução

Na última temporada, o meia atuou por duas equipes da Arábia Saudita: Al-Hazm e Al-Jubail. Ao todo, disputou 19 partidas e balançou as redes oito vezes. Antes disso, teve uma curta passagem pelo Grêmio, sem repetir o mesmo protagonismo de anos anteriores.

Vina viveu seu auge no futebol justamente com a camisa alvinegra. Entre 2020 e 2023, disputou 168 jogos, marcou 46 gols e deu 31 assistências pelo Ceará, sendo peça-chave em campanhas sólidas na Série A do Brasileirão e em participações de destaque em torneios nacionais e internacionais.

Leia Também:

Garçom tricolor: Ademir supera 2024 e alcança melhor marca da carreira
A fórmula de Ceni: Lucho desencanta na posição que sempre se destacou
Dor de cabeça para Ceni: Bahia vence Retrô, mas perde Pulga

Com uma forte ligação com o clube cearense, o meia chega como esperança de reforçar o setor de criação da equipe. Sua contratação foi celebrada pela torcida nas redes sociais e vista como um gesto de reconexão entre ídolo e clube.

Além do Ceará, Vina também é lembrado com carinho pela torcida do Bahia, onde jogou entre 2017 e 2018. Na passagem pelo Tricolor de Aço, foram 87 partidas, 16 gols e cinco assistências.

Formado nas categorias de base do Paraná, Vina passou por clubes como Athletico Paranaense, Náutico, Fluminense, Atlético-MG, Coritiba e Joinville ao longo da carreira.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ceará futebol brasileiro Viña

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Ceará oficializou o retorno de Vina, ex-Bahia, como reforço para a Série A. Meia jogou no futebol árabe e é ídolo recente da torcida alvinegra.
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

O Ceará oficializou o retorno de Vina, ex-Bahia, como reforço para a Série A. Meia jogou no futebol árabe e é ídolo recente da torcida alvinegra.
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

O Ceará oficializou o retorno de Vina, ex-Bahia, como reforço para a Série A. Meia jogou no futebol árabe e é ídolo recente da torcida alvinegra.
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

O Ceará oficializou o retorno de Vina, ex-Bahia, como reforço para a Série A. Meia jogou no futebol árabe e é ídolo recente da torcida alvinegra.
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x