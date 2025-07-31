MERCADO DA BOLA
Ídolo da torcida do Bahia é anunciado por clube da Série A
Vina está de volta ao Ceará após duas temporadas na Arábia Saudita
Por Redação
O Ceará anunciou nesta quinta-feira, 31, por meio de suas redes sociais, o retorno do meia Vina, ex-Bahia, como reforço para a sequência da temporada. Ídolo recente do clube, o jogador volta após passagem pelo futebol árabe e é a primeira contratação do Vozão nesta janela de transferências.
Na última temporada, o meia atuou por duas equipes da Arábia Saudita: Al-Hazm e Al-Jubail. Ao todo, disputou 19 partidas e balançou as redes oito vezes. Antes disso, teve uma curta passagem pelo Grêmio, sem repetir o mesmo protagonismo de anos anteriores.
Vina viveu seu auge no futebol justamente com a camisa alvinegra. Entre 2020 e 2023, disputou 168 jogos, marcou 46 gols e deu 31 assistências pelo Ceará, sendo peça-chave em campanhas sólidas na Série A do Brasileirão e em participações de destaque em torneios nacionais e internacionais.
Com uma forte ligação com o clube cearense, o meia chega como esperança de reforçar o setor de criação da equipe. Sua contratação foi celebrada pela torcida nas redes sociais e vista como um gesto de reconexão entre ídolo e clube.
Além do Ceará, Vina também é lembrado com carinho pela torcida do Bahia, onde jogou entre 2017 e 2018. Na passagem pelo Tricolor de Aço, foram 87 partidas, 16 gols e cinco assistências.
Formado nas categorias de base do Paraná, Vina passou por clubes como Athletico Paranaense, Náutico, Fluminense, Atlético-MG, Coritiba e Joinville ao longo da carreira.
