ALVO

Bahia tenta contratação de jovem zagueiro ex-Inter; saiba quem é

Jogador de 21 anos também acumula passagens por Zenit, Internacional e Al-Shabab

Por João Grassi

31/07/2025 - 15:48 h
Robert Renan durante sua passagem pelo Internacional
Robert Renan durante sua passagem pelo Internacional

Em busca de reforçar o elenco na atual janela de transferências, o Bahia esteve perto de fechar com o zagueiro Robert Renan, com passagens por Corinthians, Internacional e que pertence ao Zenit, da Rússia. As informações foram publicadas pelo ge.globo e confirmadas pelo Portal A TARDE.

O Bahia tinha um acerto para contratar o defensor e já estava em fase de trocas de documentos com o Zenit, mas Robert Renan decidiu aguardar possíveis propostas do futebol europeu antes de fechar o negócio. Ele, inclusive, já havia aceitado defender o Esquadrão de Aço.

Com Kanu em recuperação de lesão e sem previsão de retorno aos gramados, o Bahia tenta a contratação de um jogador para reforçar o setor defensivo. Assim como Santi Mingo, Robert Renan é canhoto e possui a valência de poder atuar também como lateral-esquerdo.

Quem é Robert Renan

Robert Renan, zagueiro de 21 anos e 1,86m de altura, iniciou sua carreira na base do Novorizontino e depois se transferiu para o time Sub-17 do Corinthians. No Timão, o zagueiro se tornou uma das principais promessas da base, subindo para o time principal em 2022. Foram 13 partidas oficiais e um gol marcado.

Vendido ao Zenit no início de 2023, Robert disputou 17 jogos pelo clube russo. Já em 2024, o defensor atuou por empréstimo no Internacional, com 31 jogos e duas assistências, sendo depois cedido ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. No Oriente Médio realizou 35 partidas, com quatro passes para gol.

Robert Renan pelo Zenit
Robert Renan pelo Zenit | Foto: Zenit/Divulgação

Robert Renan também acumula convocações para seleções de base. Em junho de 2023, o zagueiro foi chamado por Ramon Menezes para substituir Nino na equipe principal do Brasil nos amistosos com Guiné e Senegal, mas não entrou em campo.

Tags:

Contratação EC Bahia mercado da bola robert renan

x