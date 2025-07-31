Enquete: qual deve ser o trio de ataque do Bahia contra o Sport?

Erick Pulga saiu de campo sentindo a coxa contra o Retrô - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O departamento médico do Bahia está cheio. ComTiago, Kanu, Erick e Fredi Lippert já lesionados, uma nova adição foi feita após o jogo contra o Retrô na última quarta-feira, 30, quando Erick Pulga sentiu a coxa e saiu de campo com apenas 13 minutos jogando ainda que não houvesse mais possibilidade de substituição.

Agora, o Tricolor encara o Sport pela 18ª rodada do Brasileirão, com a missão de montar um trio de ataque com as peças que restaram sem Tiago e Pulga: Ademir, Willian José, Kayky e Lucho Rodríguez, responsável por dois dos três gols marcados em cima do Retrô e mais um contra o Juventude.