VOTE
Enquete: qual deve ser o trio de ataque do Bahia contra o Sport?
Erick Pulga e Tiago desfalcam o Tricolor por lesão, junto a Kanu, Erick e Fredi Lippert fora do ataque
Por Marina Branco
O departamento médico do Bahia está cheio. ComTiago, Kanu, Erick e Fredi Lippert já lesionados, uma nova adição foi feita após o jogo contra o Retrô na última quarta-feira, 30, quando Erick Pulga sentiu a coxa e saiu de campo com apenas 13 minutos jogando ainda que não houvesse mais possibilidade de substituição.
Agora, o Tricolor encara o Sport pela 18ª rodada do Brasileirão, com a missão de montar um trio de ataque com as peças que restaram sem Tiago e Pulga: Ademir, Willian José, Kayky e Lucho Rodríguez, responsável por dois dos três gols marcados em cima do Retrô e mais um contra o Juventude.
Leia Também:
Resultados Parciais
Qual deve ser o trio de ataque do Bahia contra o Sport?
Enquete
Qual deve ser o trio de ataque do Bahia contra o Sport?
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes