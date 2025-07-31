BRASILEIRÃO
Bahia vai vencer o Sport? Saiba os palpites das IAs
ChatGPT e Meta AI concordaram quanto ao vencedor e placar do jogo deste sábado, 2
Por Marina Branco
Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.
Bahia e Sport se enfrentam pela 18ª rodada do Brasileirão, vivendo momentos muito opostos na temporada. Se de um lado o Bahia está no G-4 da Série A do Brasileirão, o Sport ocupa a zona de rebaixamento com muita firmeza, acumulando somente cinco pontos e se mantendo como único clube de todas as divisões do Brasileiro a não vencer nenhum jogo na temporada. A bola rola na Arena Pernambuco neste sábado, 2, às 16h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, concordando no placar.
Para o ChatGPT, vai dar Esquadrão, e por 2 a 0 no placar final. "O Sport ainda não venceu na Série A, somando apenas 5 pontos em 15 jogos — uma campanha desesperadora como lanterna da competição, com muitos erros defensivos e ofensivos que refletem um time “que desaprendeu a vencer”", iniciou.
"O Bahia Ocupa a 4ª colocação com 28 pontos e uma das defesas mais sólidas do campeonato, além de repertório ofensivo consistente. Recentemente venceu o Juventude por 3 a 0 e mantém um estilo de jogo bem organizado sob comando de Rogério Ceni", avaliou.
"O Bahia demonstra consistência, recuperação de peças importantes e boa organização tática. O Sport está em crise total, com histórico recente de falhas pontuais e escassa produção ofensiva", analisou.
"Nos últimos confrontos oficiais recentes, o Bahia venceu por 2‑1 em fevereiro de 2024 pela Copa do Nordeste, reforçando vantagem psicológica. Apesar da vontade de reverter a situação, o Sport carrega desmotivação coletiva e erros recorrentes nos momentos decisivos", completou.
Para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, mesmo vencedor e mesmo placar: "O Bahia está em boa fase, ocupando a 4ª posição na tabela com 28 pontos, enquanto o Sport é o lanterna da Série A com apenas 5 pontos e nenhuma vitória na elite nacional".
"O Bahia tem um elenco superior e deve aproveitar a oportunidade para somar mais três pontos e se manter no G4. O Sport, por outro lado, precisa urgentemente de uma vitória para sair da zona de rebaixamento, mas enfrenta uma equipe bem estruturada como o Bahia", opinou.
