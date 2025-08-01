Adversário do Bahia, Sport está a um jogo de marca negativa mundial

Sport vive maior crise de sua história e pode, contra o Bahia, igualar a pior sequência sem vitórias entre clubes das principais ligas do mundo. - Foto: Paulo Paiva /Sport Recife

O Bahia vai enfrentar o único time que ainda não venceu uma partida nas quatro divisões nacionais. Neste sábado, 2, às 16h, na Ilha do Retiro, o Esquadrão visita o Sport — lanterna do Brasileirão com 5 pontos, nenhuma vitória na competição, quatro meses sem triunfar na temporada e acumulando a pior sequência da sua centenária história.

Como se essas marcas já não fossem suficientes, contra o Tricolor de Aço o Leão da Ilha pode alcançar mais um feito negativo — desta vez, de caráter mundial: em caso de empate ou derrota, o rubro-negro pernambucano chegará à 19ª partida sem vitória, igualando o Real Valladolid, da Espanha, como dono da pior sequência sem triunfos entre os 116 clubes das seis principais ligas do mundo (Campeonatos Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e, claro, o Brasileiro).

Vale ressaltar que, apesar de ainda ostentar o “título” de pior sequência sem vitória entre as ligas citadas, a temporada do Real Valladolid chegou ao fim em maio, e o clube foi rebaixado para a segunda divisão espanhola após terminar o campeonato na lanterna, somando apenas 16 pontos em 38 jogos de La Liga. A sequência de 19 jogos sem vencer, inclusive, foi alcançada após o clube passar todo o returno sem vitórias: 18 derrotas e um empate.

Por isso, caso o Sport não encerre o jejum de vitórias contra o Bahia no sábado, é possível que o clube pernambucano supere o Valladolid e alcance a pior marca geral entre as seis principais ligas do futebol mundial — mesmo que sua sequência atual (12 derrotas e seis empates) apresente melhor aproveitamento.

Além da possibilidade iminente de atingir essa marca negativa, o Sport também caminha a passos largos para alcançar outro feito: está a quatro jogos de igualar o recorde da Chapecoense em 2021 — único time que terminou o primeiro turno sem vencer uma única partida.

A Chape, inclusive, concluiu as 19 primeiras rodadas daquela edição do certame com apenas 7 pontos, dois a mais do que a campanha atual do Leão da Ilha, e também detém a alcunha de pior campanha da história da Série A do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, ao ser rebaixada na lanterna com apenas 15 pontos.

Bahia mira G-4 e pode igualar melhor campanha em turnos

Por todos esses fatores citados anteriormente, a equipe comandada por Rogério Ceni tem, contra o Sport, uma excelente oportunidade para se consolidar no G-4 do Campeonato Brasileiro e complicar ainda mais a situação do rival nordestino na tabela de classificação da Série A. Em caso de triunfo azul, vermelho e branco, o Esquadrão alcançaria seu 31º ponto, igualando suas duas melhores campanhas em primeiros turnos — 2019 e 2024 —, mas com três rodadas a menos.