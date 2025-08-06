Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREMIAÇÃO

Copa do Brasil: saiba quanto o Tricolor de Aço vai faturar em caso de classificação

Bahia busca vaga e prêmio milionário contra o Retrô na principal torneio mata-mata do futebol brasileiro

Por Téo Mazzoni

06/08/2025 - 9:01 h | Atualizada em 06/08/2025 - 9:48
Bahia enfrenta o Retrô pela Copa do Brasil 2025 em busca de vaga nas quartas de final e premiação milionária de R$ 4,7 milhões.
Bahia enfrenta o Retrô pela Copa do Brasil 2025 em busca de vaga nas quartas de final e premiação milionária de R$ 4,7 milhões. -

Bagatela alta em jogo! Além de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil de 2025, o Bahia enfrenta o Retrô nesta quarta-feira, 6, às 19h30, na Arena Pernambuco, em Recife, de olho na premiação milionária da competição: o Tricolor de Aço vai faturar R$ 4.740.750,00 em caso de classificação entre os oito melhores do torneio.

É importante ressaltar que o valor é referente à participação nas quartas de final, uma vez que a quantia pertencente à fase de oitavas já foi herdada — no valor de R$ 3.638.250,00. Ao todo, o Bahia já faturou cerca de R$ 5.953.500,00 pela participação no principal torneio mata-mata do futebol brasileiro, considerando os valores pagos pela atuação na 3ª fase e agora nas oitavas de final.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em caso de classificação azul, vermelha e branca nesta quarta-feira, 6, o adversário do Bahia na fase de quartas de final da Copa do Brasil será definido a partir de sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em data a ser estabelecida.

Confira os valores referentes a cada fase da Copa do Brasil 2025

1ª fase | 80 clubes

  • Grupo I (Série A): R$ 1.543.500
  • Grupo II (Série B): R$ 1.378.125
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830.000

2ª fase | 40 clubes

  • Grupo I (Série A): R$ 1.874.250
  • Grupo II (Série B): R$ 1.543.500
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1.000.000

3ª fase | 20 clubes + 12 clubes = 32 clubes

  • Grupo I (Série A): R$ 2.315.250
  • Grupo II (Série B): R$ 2.315.250
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

Oitavas de final

  • Grupo I (Série A): R$ 3.638.250
  • Grupo II (Série B): R$ 3.638.250
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

Quartas de final

  • Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
  • Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

Semifinal

  • Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
  • Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

Final (vice-campeão)

  • Grupo I (Série A): R$ 33.075.000
  • Grupo II (Série B): R$ 33.075.000
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

Final (campeão)

  • Grupo I (Série A): R$ 77.175.000
  • Grupo II (Série B): R$ 77.175.000
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

  • Botafogo x Bragantino
  • Bahia x Retrô
  • CSA x Vasco
  • Cruzeiro x CRB
  • Internacional x Fluminense
  • Corinthians x Palmeiras
  • São Paulo x Athletico-PR
  • Flamengo x Atlético-MG

Leia Também:

Tio coruja! Hulk celebra convocação de jogador do Bahia para Seleção
Conheça o sobrinho de Hulk que joga no Bahia e vai para a Seleção
Roger faz golaço e Bahia goleia na estreia da Copa do Nordeste Sub-20

Ceni aposta em time misto e lida com desfalques importantes

Visando a classificação e a premiação milionária, mas também pensando na contenção de minutos e na rodagem do elenco, o técnico Rogério Ceni deve mandar a campo um time mesclado contra o Retrô, mesmo com a vantagem apertada após vencer o jogo de ida por 3 a 2 na Arena Fonte Nova.

Para o duelo, o comandante tricolor não contará com o volante Acevedo, suspenso na última partida; o atacante Erick Pulga, que deixou o jogo de ida lesionado apenas 13 minutos após entrar; além dos zagueiros Fredi e Kanu, e do volante Erick, também machucados.

Com isso, o treinador deve escalar: Ronaldo; Gilberto [Santi Arias], Gabriel Xavier, David Duarte e Iago Borduchi [Luciano Juba]; Caio Alexandre, Rodrigo Nestor [Jean Lucas] e Michel Araujo [Everton Ribeiro]; Kayky [Ademir], Cauly e Lucho Rodríguez [Willian José].

Retrô em baixa e tabu a ser mantido

Apesar do desempenho abaixo do esperado pela torcida tricolor nos últimos dois jogos, o Bahia pode se apoiar no péssimo retrospecto recente do adversário e na manutenção de um tabu que já dura 20 anos.

No último fim de semana, o Retrô — vice-lanterna do Campeonato Brasileiro Série C, com apenas 13 pontos conquistados em 15 jogos — foi atropelado pelo Náutico. Às vésperas do confronto contra o Bahia, o “Azulão” foi goleado por 3 a 0 pelo Timbu.

Além disso, o histórico do Esquadrão quando leva vantagem após vencer o jogo de ida é positivo: o time já esteve nesse contexto 18 vezes, sendo eliminado em apenas duas oportunidades — a mais recente delas há 20 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Bahia x Retrô copa do brasil oitavas de final da copa do brasil quartas de final da copa do brasil Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia enfrenta o Retrô pela Copa do Brasil 2025 em busca de vaga nas quartas de final e premiação milionária de R$ 4,7 milhões.
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Bahia enfrenta o Retrô pela Copa do Brasil 2025 em busca de vaga nas quartas de final e premiação milionária de R$ 4,7 milhões.
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Bahia enfrenta o Retrô pela Copa do Brasil 2025 em busca de vaga nas quartas de final e premiação milionária de R$ 4,7 milhões.
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Bahia enfrenta o Retrô pela Copa do Brasil 2025 em busca de vaga nas quartas de final e premiação milionária de R$ 4,7 milhões.
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x