Copa do Brasil: saiba quanto o Tricolor de Aço vai faturar em caso de classificação

Bahia enfrenta o Retrô pela Copa do Brasil 2025 em busca de vaga nas quartas de final e premiação milionária de R$ 4,7 milhões. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Bagatela alta em jogo! Além de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil de 2025, o Bahia enfrenta o Retrô nesta quarta-feira, 6, às 19h30, na Arena Pernambuco, em Recife, de olho na premiação milionária da competição: o Tricolor de Aço vai faturar R$ 4.740.750,00 em caso de classificação entre os oito melhores do torneio.

É importante ressaltar que o valor é referente à participação nas quartas de final, uma vez que a quantia pertencente à fase de oitavas já foi herdada — no valor de R$ 3.638.250,00. Ao todo, o Bahia já faturou cerca de R$ 5.953.500,00 pela participação no principal torneio mata-mata do futebol brasileiro, considerando os valores pagos pela atuação na 3ª fase e agora nas oitavas de final.

Em caso de classificação azul, vermelha e branca nesta quarta-feira, 6, o adversário do Bahia na fase de quartas de final da Copa do Brasil será definido a partir de sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em data a ser estabelecida.

Confira os valores referentes a cada fase da Copa do Brasil 2025

1ª fase | 80 clubes

Grupo I (Série A): R$ 1.543.500

Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830.000

2ª fase | 40 clubes

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1.000.000

3ª fase | 20 clubes + 12 clubes = 32 clubes

Grupo I (Série A): R$ 2.315.250

Grupo II (Série B): R$ 2.315.250

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

Oitavas de final

Grupo I (Série A): R$ 3.638.250

Grupo II (Série B): R$ 3.638.250

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

Quartas de final

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750

Grupo II (Série B): R$ 4.740.750

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

Semifinal

Grupo I (Série A): R$ 9.922.500

Grupo II (Série B): R$ 9.922.500

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

Final (vice-campeão)

Grupo I (Série A): R$ 33.075.000

Grupo II (Série B): R$ 33.075.000

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

Final (campeão)

Grupo I (Série A): R$ 77.175.000

Grupo II (Série B): R$ 77.175.000

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

Botafogo x Bragantino

Bahia x Retrô

CSA x Vasco

Cruzeiro x CRB

Internacional x Fluminense

Corinthians x Palmeiras

São Paulo x Athletico-PR

Flamengo x Atlético-MG

Ceni aposta em time misto e lida com desfalques importantes

Visando a classificação e a premiação milionária, mas também pensando na contenção de minutos e na rodagem do elenco, o técnico Rogério Ceni deve mandar a campo um time mesclado contra o Retrô, mesmo com a vantagem apertada após vencer o jogo de ida por 3 a 2 na Arena Fonte Nova.

Para o duelo, o comandante tricolor não contará com o volante Acevedo, suspenso na última partida; o atacante Erick Pulga, que deixou o jogo de ida lesionado apenas 13 minutos após entrar; além dos zagueiros Fredi e Kanu, e do volante Erick, também machucados.

Com isso, o treinador deve escalar: Ronaldo; Gilberto [Santi Arias], Gabriel Xavier, David Duarte e Iago Borduchi [Luciano Juba]; Caio Alexandre, Rodrigo Nestor [Jean Lucas] e Michel Araujo [Everton Ribeiro]; Kayky [Ademir], Cauly e Lucho Rodríguez [Willian José].

Retrô em baixa e tabu a ser mantido

Apesar do desempenho abaixo do esperado pela torcida tricolor nos últimos dois jogos, o Bahia pode se apoiar no péssimo retrospecto recente do adversário e na manutenção de um tabu que já dura 20 anos.

No último fim de semana, o Retrô — vice-lanterna do Campeonato Brasileiro Série C, com apenas 13 pontos conquistados em 15 jogos — foi atropelado pelo Náutico. Às vésperas do confronto contra o Bahia, o “Azulão” foi goleado por 3 a 0 pelo Timbu.

Além disso, o histórico do Esquadrão quando leva vantagem após vencer o jogo de ida é positivo: o time já esteve nesse contexto 18 vezes, sendo eliminado em apenas duas oportunidades — a mais recente delas há 20 anos.