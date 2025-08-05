Roger faz golaço e Bahia goleia na estreia da Copa do Nordeste Sub-20

Roger Gabriel, meio-campista do Bahia - Foto: Reprodução | Instagram

O Bahia estreou com o pé direito na Copa do Nordeste sub-20. Nesta terça-feira, 5, os Pivetes de Aço golearam o Sport Lucena, da Paraíba, por 4 a 0 e assumiram a liderança provisória do Grupo E da competição. Os gols no Estádio 'Amigão', em Campina Grande, foram marcados por Roger Gabriel, Gustavo Ulguim, Gabriel Carioca e Alex.

O Tricolor, comandado pelo técnico Leonardo Galbes, entrou em campo com uma equipe modificada em relação ao time que perdeu para o Atlético de Alagoinhas por 1 a 0 no último sábado, 2, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano da categoria. A equipe paraibana ainda teve dois jogadores expulsos, sendo um deles por reclamação.

Os Pivetes de Aço foram escalados com: Victor, Kisner, Saymon, Daniel e Alex; Wendel, Pedrinho e Roger Gabriel; Guilherme, João Andrade e Juninho.

👏🏽 Goleada sub-20!#PivetesDeAço estreiam na Copa do Nordeste da categoria vencendo por 4 a 0 em Campina Grande.



Roger, Gustavo Ulguim, Carioca e Alex marcaram os gols diante do Sport-PB. Leia mais ➡️ https://t.co/TT7DUKpx62 #BBMP pic.twitter.com/ubaWVUVSBw — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 6, 2025

Com o resultado, o Bahia assumiu a liderança do Grupo E, sendo que o IAPE, do Maranhão, e o Retrô, de Pernambuco, ainda se enfrentaram pela primeira rodada da competição regional.

Realizada pela última vez em 2021, a Copa do Nordeste Sub-20 foi inaugurada em 2001, ano em que o Esquadrão de Aço se sagrou campeão pela única vez, mas teve edições canceladas entre 2007 e 2014. O Vitória é o maior campeão do torneio com seis títulos.



Pelo Baianão Sub-20, o Tricolor encara o Atlético de Alagoinhas precisando reverter placar no próximo sábado, 9, às 9h, no CT Evaristo de Macedo, para avançar à grande final.

Assista os gols da partida: